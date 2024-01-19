На Марсі виявлено підземне море із замерзлої води: вистачить для затоплення планети (фото)

Вчені припускають, що якщо розтопити водяний лід на екваторі Червоної планети, то цього буде достатньо, щоб покрити Марс водою шаром у майже 3 метри.

Вчені з Європейського космічного агентства припускають, що на Марсі в районі екватора знаходиться підземне море з водяного льоду глибиною приблизно 3,7 км. Кількість води там можна порівняти з кількістю води в Червоному морі, і якщо її добути, то майбутні колонії на Марсі отримають величезну кількість життєво важливого ресурсу, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зараз поверхня Марса настільки суха, наскільки це взагалі можливо. Вчені часто використовують для порівняння пустелю Атакама на Землі. Хоча це одне з найбільш посушливих місць на нашій планеті, порівняно з поверхнею Марса ця пустеля являє собою тропічний ліс під час сезону дощів.

Але це не означає, що на Марсі взагалі немає води. На полюсах планети знаходяться крижані шапки із замерзлої води, а дослідження показують, що мільярди років тому на планеті текли річки, були озера і навіть неглибокий океан із рідкої води.

Під поверхнею Марса також міститься водяний лід, але вчені поки точно не можуть сказати, де саме і скільки його там. Цей лід має величезне значення для майбутніх колоній на Марсі, адже вода необхідна для життя майбутніх підкорювачів Червоної планети. Звісно, її можна привезти із Землі та спробувати транспортувати з полюсів, але це буде дуже дорого.

Результати спостережень орбітального апарату Mars Express засвідчили, що в районі екватора на Марсі можуть знаходитися поклади водяного льоду і товщина цього шару може становити приблизно 3,7 км. Зокрема, цей водяний лід може знаходитися під великим геологічним утворенням, ймовірно вулканічного походження, під назвою формація Medusae Fossae. Ця формація займає територію порівнянну з розміром Індії. Тут народжують одні з найпотужніших пилових бур на Марсі.

Результати спостережень орбітального апарату Mars Express засвідчили, що в районі екватора на Марсі можуть перебувати поклади водяного льоду і товщина цього шару може становити приблизно 3,7 км Фото: ESA

Поки що дані георадара Mars Express і комп'ютерні моделі вказують на те, що під поверхнею геологічного утворення дійсно може ховатися величезне море із замерзлої води. За словами вчених, якщо дані спостережень знайдуть своє підтвердження, тобто це точно виявиться водяний лід, то це родовище води на Марсі виявиться найбільшим на Червоній планеті.

Формація Medusae Fossae на Марсі Фото: ESA

Якщо розплавити весь цей лід, то отримана вода зможе затопити Марс і покрити його шаром заввишки 2,7 метра. Вчені вважають, що якщо майбутні колоністи зможуть докласти чимало зусиль з видобутку цієї води, то таким чином вони зможуть забезпечити себе цим ресурсом надовго.

Поки що дані георадара Mars Express і комп'ютерні моделі вказують на те, що під поверхнею геологічного утворення дійсно може ховатися величезне море із замерзлої води Фото: ESA

Водночас науковці місії Mars Express кажуть, що аналіз отриманих даних кидає виклик розумінню формування формації Medusae Fossae і постають нові питання. Наприклад, як давно утворилися ці поклади льоду і яким був Марс у той час? Вчені кажуть, що якщо буде отримано підтвердження того, що під поверхнею Марса в районі екватора знаходиться дійсно водяний лід, то це змінить розуміння історії клімату Червоної планети.

На жаль, можливі поклади льоду під Medusae Fossae вкриті сотнями метрів пилу, і, найімовірніше, до них не вдасться дістатися протягом найближчих десятиліть.

Нагадуємо, що в січні виповнилося 20 років відтоді, як на Марсі приземлилися два марсоходи NASA, які змінили уявлення вчених про Червону планету. Про те, які відкриття зробили марсоходи і які рекорди встановили, вже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA знайшов на Марсі камінь незвичайної форми, який нагадує емблему Зоряного флоту із серії фільмів "Зоряний шлях".