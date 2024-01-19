У Віслі знайшли тисячолітній меч воїна-вікінга: в Польщі таких виявили лише вісім

Експерти вважають, що саме цей меч належить до типу Ulfberht — зброї, яка знаменує перехід від меча вікінгів до середньовічного лицарського меча. Всього ж виявлено близько 170 таких мечів, переважно на узбережжі Балтійського моря та в Скандинавії.

У Влоцлавеку, Польща, виявили стародавній меч у річці Вісла. Знахідка сталася під час планових днопоглиблювальних робіт на пристані для яхт й про неї негайно повідомили до Воєводського управління охорони пам'яток (WUOZ), пише HeritageDaily.

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Меч відправили до Університету Миколая Коперника в Торуні для ретельного дослідження, включаючи рентгенівський аналіз. Результати показали, що меч датується приблизно 950 роком нашої ери.

Експерти з Воєводського управління охорони пам'яток вважають, що саме цей меч належить до типу Ulfberht — зброї, яка знаменує перехід від меча вікінгів до середньовічного лицарського меча. Хоча вважається, що ці мечі мають франкське походження, вони з'явилися переважно в Північній Європі.

Самбор Гавінський, представник Крайової служби охорони пам'яток, розповів, що на сьогодні в Європі знайдено близько 170 мечів такого типу, більшість із них — на узбережжі Балтійського моря та в Скандинавії. У Польщі ж виявили всього лиш 8 аналогічних мечів.

Однією з особливостей цих мечів є точно визначений вміст вуглецю в їхній сталі. Цей унікальний склад надає зброї надзвичайної міцності, гнучкості та довговічності.

Вікінги, хоча й користувалися цими мечами, не були їхніми виробниками. Справжнє місце виробництва залишається загадкою. Вважається, що воно знаходиться десь у Західній Європі.

Професор Войцех Чудзяк з Університету Миколая Коперника в Торуні припускає, що мечем міг володіти воїн-вікінг. Цю гіпотезу підтверджує географічний контекст, оскільки Влоцлавек знаходиться на перехресті основних морських і сухопутних шляхів, що з'єднують Куяви, Мазовію і навіть простягаються до Київської Русі.

Це відкриття відкриває вікно в минуле, проливаючи світло на торговельні мережі давніх часів. Поки дослідники продовжують свої пошуки, меч залишається мовчазним свідком минулої епохи, пропонуючи як інтригу, так і розуміння життя тих, хто колись володів ним.

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