Вчені виявили новий доісторичний вид котів-хижаків, які жили 15,5 млн років тому (фото)

Дослідники виявили добре збережені залишки часткових щелепних кісток, а також усі зуби, крім різців, доісторичної кішки. Така знахідка проливає більше світла на різноманітність котячих у доісторичний період.

Вчені виявили новий доісторичний вид котів, які жили на території сучасної Іспанії приблизно 15,5 мільйонів років тому. Дослідники назвали цих тварин Magerifelis peignei. Вони належали до підгрупи дрібних кішок-хижаків із поведінкою подібною до іберійських рисей, які полювали на тварин середнього розміру: наздоганяли, душили їх і прокушували горло. Про це пише The Independent із посиланням на результати дослідження в Journal of Vertebrate Paleontology.

Новий вид був ідентифікований на основі виявлених останків, що вчені знайшли 2007 року поблизу Мадрида в Іспанії.

"Зразок дуже добре зберігся, демонструючи повну півщелепу, а також усі зуби, крім різців", — пишуть вчені.

Дослідники виявили добре збережені залишки часткових щелепних кісток, а також усі зуби хижих котів Фото: J. Gamarra/Journal of Vertebrate Paleontology

Котячі середнього розміру жили в епоху середнього міоцену приблизно 15,5 мільйонів років тому і, можливо, мали "сильний укус під час полювання", кажуть вчені.

За словами вчених, тварина важила приблизно 7,6 кг — як жіночі особини сучасних рисі, сервала і каракала.

"Ознаки свідчать про те, що Magerifelis peignei могли полювати на відносно більшу здобич, ніж та, яку приносили інші існуючі котячі подібного розміру", — пишуть дослідники.

Нагадаємо, дослідження показують, що сучасним котам подобається, коли їх гладять з невеликим натиском. Вчені поділилися порадами про те, як правильно це робити.

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