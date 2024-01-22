Чи може марихуана робити нас добрішими: результати досліджень неоднозначні, кажуть учені

Вживання марихуани кардинально змінює наше сприйняття оточення. Вчені вирішили розібратися, чи може воно позитивно позначатися на турботі про оточуючих нас людей.

Нове дослідження пролило світло на інтригуючу потенційну користь від вживання канабісу: підвищення рівня емпатії. У ньому розглядається питання про те, як регулярні споживачі канабісу можуть мати підвищену здатність розуміти і розділяти почуття інших людей порівняно з тими, хто не вживає канабіс, пише The Washington Post.

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Під час нової наукової роботи вчені порівняли емпатичні реакції 85 осіб, які регулярно вживають канабіс, і 51 людини, яка його не вживає. Порівняння проводили за допомогою спеціального тесту, призначеного для вимірювання емпатії, а також методів візуалізації мозку, спрямованих на вивчення ділянок мозку, пов'язаних з емоційним розумінням і емпатією.

Одним із найпомітніших результатів стало те, що ті, хто регулярно вживає канабіс, показали вищі результати в розумінні емоцій інших людей. Візуалізація мозку підтвердила ці результати, показавши, що у тих, хто вживає канабіс, підвищена зв'язність в областях мозку, пов'язаних з обробкою емпатії та емоцій.

Це дослідження ґрунтується на результатах попередніх наукових робіт, зокрема проведеного 2022 року дослідження впливу канабісу на просоціальну поведінку студентів коледжу. Ця більш рання робота натякала на те, що у споживачів канабісу посилюється почуття турботи про інших і тенденція до безкорисливої взаємодії зі світом.

Однак зв'язок між вживанням канабісу та емпатією не є однозначним. Дослідження 2016 року, в якому використовували інший метод, показало, що хоча споживачі канабісу можуть розпізнавати емоції, їхня здатність до співпереживання може бути ослаблена порівняно з тими, хто не вживає канабіс. Ці неоднозначні результати свідчать про те, що вплив канабісу на емпатію може сильно відрізнятися у різних людей і в різних ситуаціях.

Попри нові висновки, експерти застерігають від остаточних висновків щодо ролі канабісу в посиленні емпатії. Останні дослідження вказують радше на асоціацію, ніж на причинно-наслідковий зв'язок. Можливо, люди, більш емпатичні від природи, просто більш схильні до вживання канабісу, або ж інші чинники, як-от риси характеру чи життєвий досвід, сприяють як схильності до вживання канабісу, так і підвищенню рівня емпатії.

Це дослідження відкриває шлях до більш тонкого розуміння психологічних ефектів канабісу, наголошуючи на необхідності подальших досліджень для розкриття складного взаємозв'язку між вживанням канабісу і турботою про людей, які нас оточують.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, що припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння. Вчені пояснили, які процеси відбуваються у нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну і пам'ять.

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