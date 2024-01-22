Страшна реальність: що станеться із Землею, якщо весь кисень зникне всього на 5 секунд (відео)

Відео, що показує, що трапиться з планетою, якщо раптом зникне весь кисень — стало вірусним у соціальних мережах.

Роками вчені попереджають про те, що кліматична система Землі дестабілізована і припускають, що наша планета вже переступила з "ери глобального потепління" в "еру глобального кипіння". Підтвердженням тому став 2023 рік, який офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, а вчені одразу ж заявили, що їм більше недостатньо червоного для відображення рекордної спеки на Землі, пише Daily Mail.

Тепер у соціальних мережах з'явилося відео, яке демонструє страшну реальність того, що станеться із Землею, якщо на планеті всього на 5 секунд зникне весь кисень. Більшість із нас цілком можуть затримати дихання на 5 секунд, однак зникнення цього надзвичайно важливого газоподібного елемента повалить наш світ у хаос.

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Деякі наслідки зникнення кисню, ймовірно, не стануть сюрпризом для багатьох із нас. Наприклад, планета тут же позбудеться свого захисного озонового шару. Однак що конкретно станеться із Землею, якщо цей гіпотетичний сценарій кінця світу дійсно відбудеться.

Страшне відео було розміщено в TikTok користувачем, на ім'я Томас Малліган. За словами дослідника, ймовірно, спочатку наше тіло навіть не помітить втрати кисню. Ба більше, катастрофи так швидко розвиватимуться одна за одною, що ми навряд чи встигнемо помітити їх. Зазначимо, що Томас Малліган з Канади та відомий у соціальних мережах своїми відео про космос, технології, майбутнє і наукових діячів.

Попри те, що фізично ми не відчуємо втрату кисню, ми помітимо, що небо над головою раптом стане абсолютно чорним. Це станеться через те, що в атмосфері не вистачає кисню, який міг би розсіювати сонячні промені.

Ще одним цікавим сюрпризом стане те, що будь-який транспорт на згорянні просто перестане працювати в одну мить — літаки впадуть з неба, а мільярди авто по всьому світу зупиняться. Незабаром люди також позбудуться ще одного зі своїх основних п'яти почуттів — слуху. Річ у тім, що через зміну тиску атмосферного повітря, що виникла внаслідок зникнення кисню, наші барабанні перетинки просто вибухнуть.

Однак найбільшим сюрпризом є те, що сама наша планета, втративши озоновий захисний шар, почне швидко стискатися, що призведе до вибухів від кори вниз. Зазначимо, що сценарій Маллігана ґрунтується на геологічній хімії та тектоніці плит: він вважає, що в разі втрати кисню лише на 5 секунд усе й уся одразу ж почало б падати до центру, а земна кора, імовірно, повністю завалилася б, оскільки на 45% складається з кисню.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яким буде світ за секунду до Апокаліпсиса.