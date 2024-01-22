Апарат NASA вистрілив лазером в індійський посадковий модуль на Місяці: чому це важливо (фото)

Це може мати величезне значення для майбутніх спроб приземлення на місячну поверхню.

Уперше на Місяці лазерний промінь був переданий і відбитий між орбітальним космічним апаратом NASA і пристроєм розміром із печиво на індійському посадковому модулі "Вікрам". Цей успішний експеримент відкриває двері для нового способу точного визначення місця розташування цілей на поверхні Місяця, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Орбітальний апарат NASA під назвою Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) успішно передав лазерний промінь і прийняв його назад, коли він відбився від пристрою на борту початкового модуля "Вікрам", який здійснив успішну посадку на Місяці в серпні минулого року.

Згідно з недавнім повідомленням NASA, унікальний експеримент було проведено ще в середині грудня минулого року. Тоді LRO відправив серію лазерних променів на ретрорефлектор діаметром 5 см, розміщений на борту індійського посадкового модуля. Ці промені були одразу ж відбиті приладом і вчені з NASA зрозуміли, що їхній метод визначення цілей на Місяці працює.

Індійський посадковий модуль "Вікрам" із ретрорефлектором NASA приземлився на Місяці 23 серпня 2023 року. Камера на борту LRO зробила цей знімок чотири дні потому. Посадковий модуль розташований у центрі зображення, його темну тінь видно на тлі яскравого ореолу навколо нього. На зображенні показано територію завширшки 1,7 кілометра Фото: NASA

Результат цього експерименту може здійснити революцію в тому, як вчені знаходять об'єкти і визначають їхнє точне місце розташування на поверхні Місяця з величезних відстаней. За словами вчених, експеримент довів, що можна виявити нерухомий об'єкт на Місяці за допомогою орбітального апарату, що перебуває в русі. Тепер потрібно поліпшити технологію ретрорефлекторів або світловідбивачів, які зможуть використовувати майбутні місії на Місяць.

Згідно з повідомленням NASA, крихітний ретрорефлектор має 8 кварцових кубічних призм, встановлених у куполоподібній алюмінієвій рамі. Цьому пристрою не потрібно ніякого живлення і він може служити десятки років. Його конфігурація дає змогу ретрорефлектору відбивати світло, що надходить з будь-якого напрямку, назад до його джерела.

Крихітний ретрорефлектор має 8 кварцових кубічних призм, встановлених у куполоподібній алюмінієвій рамі. Цьому пристрою не потрібно жодного живлення і він може служити десятки років. Його конфігурація дає змогу ретрорефлектору відбивати світло, що надходить з будь-якого напрямку, назад до його джерела Фото: NASA

Ці крихітні пристрої допоможуть майбутнім дослідникам Місяця орієнтуватися в просторі і будуть надійними помічниками під час приземлення на супутник Землі.

На жаль, збір додаткових даних може виявитися скрутним, оскільки прилад LRO під назвою LOLA, за допомогою якого спрямовувалися лазерні промені, наразі є єдиним лазером на орбіті навколо Місяця. І він працює вже на 13 років довше запланованого терміну.

Варто сказати, що експеримент із відправленням і відбиттям світла на Місяць і назад на орбіту відбувся успішно не з першого разу. Як повідомили вчені з NASA, знадобилося вісім спроб, щоб встановити контакт.

Але в NASA сподіваються розвивати успіх за допомогою інших ретрорефлекторів, встановлених на початкових модулях, які незабаром полетять на Місяць. Один із таких пристроїв розміщено на японському модулі SLIM, який успішно приземлився на Місяці, але потім у нього виникли серйозні проблеми, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що супутник NASA зафіксував полярне сяйво в інфрачервоному світлі. Космічний апарат Suomi NPP за допомогою свого інфрачервоного приладу зробив унікальне зображення північного полярного сяйва.