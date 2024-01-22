Прорив в астрономії. Виявлено унікальну чорну діру: таких ще ніколи не знаходили (фото)

Учені вважають, що загадкове джерело радіохвиль, виявлене в одному з найяскравіших зоряних скупчень нашої галактики, може бути чорною дірою середньої маси.

За допомогою радіотелескопа ATCA, розміщеного в Австралії, астрономи провели найретельніше на сьогодні спостереження за кульовим зоряним скупченням 47 Тукана. Тут вони виявили загадкове джерело радіохвиль, яке, як передбачається, може бути чорною дірою середньої маси. Якщо результати дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal, підтвердяться, то це буде справжній прорив в астрономії. Річ у тім, що чорних дір середньої маси ще ніколи не знаходили в космосі, хоча передбачається, що вони існують, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чорні діри середньої маси являють собою відсутню ланку між чорними дірами зоряної маси і надмасивними чорними дірами. Перші з'являються внаслідок вибуху масивних зірок і їх дуже багато в різних галактиках, зокрема і в нашій, а другі знаходяться в центрі галактик, зокрема і в центрі Чумацького Шляху. Вчені вважають, що надмасивні чорні діри, найімовірніше, виросли до гігантських розмірів і стали важити в мільйони і навіть мільярди разів більше за Сонце внаслідок дрібніших чорних дір. Але доказів цього процесу ще не було виявлено.

Також учені досі не знайшли чорні діри середньої маси, хоча результати нового спостереження за кульовим зоряним скупченням 47 Тукана вказують на те, що перша така діра вже, можливо, виявлена.

Кульове зоряне скупчення 47 Тукана розташоване в нашій галактиці на відстані приблизно 14,5 тисяч світлових років нас Фото: ESO

Кульове зоряне скупчення 47 Тукана розташоване в нашій галактиці на відстані приблизно 14,5 тисяч світлових років від нас. Це другий за яскравістю подібний об'єкт у Чумацькому Шляху. Зірки там розміщені настільки щільно, що у сфері діаметром 120 світлових років перебувають мільйони зірок. Взагалі в кульових зоряних скупченнях, які розкидані по всій нашій галактиці, знаходяться найстаріші зірки.

За допомогою радіотелескопа ATCA астрономи отримали найдетальніше на сьогодні радіозображення кульового зоряного скупчення 47 Тукана. У результаті спостереження в центрі скупчення вони знайшли загадкове джерело радіохвиль. Астрономи припускають, що це або чорна діра середньої маси, або ж нейтронна зірка, що швидко обертається, яка називається пульсар.

За допомогою радіотелескопа ATCA астрономи отримали найдетальніше на сьогоднішній день радіозображення кульового зоряного скупчення 47 Тукана. У результаті спостереження в центрі скупчення вони знайшли загадкове джерело радіохвиль. Астрономи припускають, що це або чорна діра середньої маси, або ж нейтронна зірка, що швидко обертається, яка називається пульсар Фото: space.com

Якщо результаті дослідження підтвердяться, і астрономи справді вперше виявили чорну діру середньої маси, то це означатиме прорив в астрономії. За словами вчених, вважається, що чорні діри середньої маси існують у кульових зоряних скупченнях, але поки що не було достатньо чітких доказів цьому. Буде проведено нове спостереження, і якщо джерелом радіохвиль виявиться унікальна чорна діра, то це буде перший в історії випадок її виявлення.

Як уже писав Фокус, Вчені вперше з'ясували, що знаходиться поруч з галактиками в дуже ранньому Всесвіті і розкрили загадку стародавнього світла.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як загадкові космічні струни могли зникнути у Всесвіті, хоча наслідки їхнього існування все ще доступні до виявлення.

Нагадуємо, що астрономи представили нове зображення надмасивної чорної діри М87 і таким чином вони знайшли підтвердження прогнозам теорії відносності Ейнштейна, як уже писав Фокус.