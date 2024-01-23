Величезний модуль майбутньої МКС вибухнув, але фахівці задоволені: у чому причина (відео)

Вибух був еквівалентний використанню 164 динамітних шашок.

Міжнародна космічна станція (МКС) припинить свою роботу у 2030 році, тому NASA запропонувало приватним компаніям створити нову орбітальну станцію. Однією з таких станцій має стати Orbital Reef, яку створюють американські компанії Sierra Space і Blue Origin. Компанія Sierra Space провела чергове випробування одного з модулів майбутньої космічної станції під назвою LIFE. Як і під час минулих випробувань цей модуль був підірваний. Але якщо раніше інженери перевіряли на міцність масштабні моделі, то тепер був підірваний прототип модуля повноцінного розміру. Вибух був еквівалентний використанню 164 динамітних шашок, пише Space.

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Чергова перевірка величезного надувного модуля LIFE на міцність відбулася в Космічному центрі Маршалла, яким керує NASA, і який розташований у штаті Алабама, США. Цей модуль буде частиною нової космічної станції Orbital Reef, яка призначена стати заміною для МКС. Надувний модуль, який був підірваний під час випробувань, має висоту 6,2 метра і діаметр 8,3 метра і є повноцінним прототипом сегмента, з яких складатиметься майбутня орбітальна станція.

Основна мета нового випробування, як і всіх попередніх, полягає в тому, щоб перевірити на міцність модуль LIFE, щоб він міг витримати умови космосу. Інженери Sierra Space накачували всередину конструкції повітря доти, доки вона не вибухнула. Тобто, інженери намагалися оцінити наскільки великий тиск може витримати майбутній модуль станції Orbital Reef. Під час випробувань було перевищено поріг вимог безпеки NASA для таких конструкцій на 27%. Тобто модуль витримав величезний тиск, перш ніж вибухнув. У Sierra Space вважають, що нова космічна станція після запуску може перевершити за розмірами МКС, адже, можливо, будуть створені модулі ще більшого розміру.

Основна мета нового випробування, як і всіх попередніх, полягає в тому, щоб перевірити на міцність модуль LIFE, щоб він міг витримати умови космосу Фото: space.com

В американській компанії заявили, що незважаючи на успішне випробування, подібні вибухи повномасштабних модулів майбутньої космічної станції відбуватимуться й надалі. У рамках нових випробувань також буде перевірено здатність конструкції протистояти ударам мікрометеоритів.

Наразі достеменно не відомо, чи зможе станція Orbital Reef розпочати свою роботу одразу ж після виведення МКС з експлуатації у 2030 році. Минулого року в NASA заявили, що працюють із приватними підрядниками над тим, щоб будь-яка нова потенційна космічна станція була введена в експлуатацію вчасно, тобто щоб не виявилося так, що на орбіті немає аванпосту для життя і роботи астронавтів.

Так виглядатиме нова космічна станція Orbital Reef Фото: Blue Origin

Наразі NASA фінансує роботу двох розробників майбутніх космічних станцій, одна з яких складається з компаній Blue Origin і Sierra Space, а друга — з компаній Voyager Space і Northrop Grumman. Також NASA фінансує створення нових модулів для МКС від компанії Axiom Space. Передбачається, що після закінчення роботи МКС, ці модулі від'єднають і створять окрему космічну станцію.

Як уже писав Фокус, виведення з експлуатації МКС, яка працює вже 24 роки, обійдеться NASA приблизно в 1 млрд доларів.

Також Фокус писав про те, що перший японський посадковий модуль на Місяці під назвою SLIM намагаються повернути до життя. Річ у тім, що він успішно приземлився на Місяці, але виникли технічні труднощі, через що модуль відключився.