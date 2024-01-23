Смачно, швидко та корисно: дієтологиня розповіла про переваги консервованих фруктів
Хоча багато людей часто надають перевагу консервованим фруктам, а не їхнім свіжим варіантам, дієтологи вважають, що вони нічим не поступаються їм у користі, а багато в чому навіть зручніші.
Консервовані фрукти часто не беруть до уваги, надаючи перевагу свіжим або замороженим аналогам, але насправді вони — джерело поживних речовин, що робить їх розумним доповненням до будь-якої дієти. Наука розповіла, чому консервовані фрукти не тільки зручні, а й корисні для здоров'я, а також надала кілька практичних рекомендацій, як включити їх у свій раціон, пише EatingWell.
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Усупереч поширеній думці, консервовані фрукти мають таку саму поживну цінність, як і свіжі. Вони багаті на такі необхідні поживні речовини як вуглеводи, що забезпечують енергію, клітковину, що підтримує травлення, а також різноманітні вітаміни та мінерали, які сприяють загальному здоров'ю. Наприклад, чашка консервованих персиків містить вітаміни А та Е, а також калій, до того ж без додавання цукру, якщо вони консервовані у власному соку.
Переваги включення консервованих фруктів у раціон досить великі, і на тлі більшості виділяються такі основні плюси:
- Економність. Консервовані фрукти, як правило, більш доступні за ціною, ніж їхні свіжі аналоги, що дає можливість насолоджуватися поживними продуктами з мінімальними витратами.
- Тривалий термін зберігання. На відміну від свіжих фруктів, які швидко псуються, консервовані фрукти можна зберігати довше, що скорочує кількість харчових відходів.
- Упаковані в пік свіжості. Фрукти зазвичай консервуються незабаром після збору врожаю, що дає змогу зберегти їхню поживну цінність і смак набагато довше, ніж зазвичай.
- Зручність і економія часу. Консервовані фрукти, які не потребують попередньої підготовки, є чудовим варіантом для швидкого приготування страв і закусок, що полегшує дотримання щоденних рекомендацій щодо споживання фруктів.
Щоб отримати максимальну користь для здоров'я від консервованих фруктів, обирайте ті, які консервовані у воді або власному соку, щоб уникнути додавання цукрів. Не відмовляйтеся від магазинних брендів, які часто мають ту саму якість, що й відомі бренди, але коштують дешевше. Додавання консервованих фруктів до рецептів також може внести різноманітність і поживність у ваші страви без зайвих витрат часу і коштів, каже Маккензі Берджесс, дипломована дієтологиня.
Багато хто побоюється, що консервовані фрукти не такі поживні, як свіжі або заморожені. Однак дослідження показують, що консервовані фрукти добре зберігають свої поживні речовини, а іноді навіть перевершують свіжі фрукти за такими показниками як вміст антиоксидантів. Головне — обирати фрукти, консервовані в натуральних соках, і включати до свого раціону різноманітні фрукти для збалансованого харчування, вважає дієтологиня.
Консервовані фрукти — це практичний, поживний і економічний спосіб насолоджуватися корисною їжею цілий рік. Вибираючи варіанти, консервовані у воді або власному соку, і включаючи їх у свій раціон, ви зможете скористатися зручністю тривалого зберігання та використання без шкоди для здоров'я. Додаєте ви їх у смузі, салати або їсте як закуску, консервовані фрукти — це чудовий спосіб забезпечити достатню кількість поживних речовин у вашому раціоні, підтримуючи загальне здоров'я та благополуччя, підсумувала Берджесс.
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