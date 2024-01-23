Смачно, швидко та корисно: дієтологиня розповіла про переваги консервованих фруктів

Хоча багато людей часто надають перевагу консервованим фруктам, а не їхнім свіжим варіантам, дієтологи вважають, що вони нічим не поступаються їм у користі, а багато в чому навіть зручніші.

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Консервовані фрукти часто не беруть до уваги, надаючи перевагу свіжим або замороженим аналогам, але насправді вони — джерело поживних речовин, що робить їх розумним доповненням до будь-якої дієти. Наука розповіла, чому консервовані фрукти не тільки зручні, а й корисні для здоров'я, а також надала кілька практичних рекомендацій, як включити їх у свій раціон, пише EatingWell.

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Усупереч поширеній думці, консервовані фрукти мають таку саму поживну цінність, як і свіжі. Вони багаті на такі необхідні поживні речовини як вуглеводи, що забезпечують енергію, клітковину, що підтримує травлення, а також різноманітні вітаміни та мінерали, які сприяють загальному здоров'ю. Наприклад, чашка консервованих персиків містить вітаміни А та Е, а також калій, до того ж без додавання цукру, якщо вони консервовані у власному соку.

Переваги включення консервованих фруктів у раціон досить великі, і на тлі більшості виділяються такі основні плюси:

Економність. Консервовані фрукти, як правило, більш доступні за ціною, ніж їхні свіжі аналоги, що дає можливість насолоджуватися поживними продуктами з мінімальними витратами.

Консервовані фрукти, як правило, більш доступні за ціною, ніж їхні свіжі аналоги, що дає можливість насолоджуватися поживними продуктами з мінімальними витратами. Тривалий термін зберігання. На відміну від свіжих фруктів, які швидко псуються, консервовані фрукти можна зберігати довше, що скорочує кількість харчових відходів.

На відміну від свіжих фруктів, які швидко псуються, консервовані фрукти можна зберігати довше, що скорочує кількість харчових відходів. Упаковані в пік свіжості. Фрукти зазвичай консервуються незабаром після збору врожаю, що дає змогу зберегти їхню поживну цінність і смак набагато довше, ніж зазвичай.

Фрукти зазвичай консервуються незабаром після збору врожаю, що дає змогу зберегти їхню поживну цінність і смак набагато довше, ніж зазвичай. Зручність і економія часу. Консервовані фрукти, які не потребують попередньої підготовки, є чудовим варіантом для швидкого приготування страв і закусок, що полегшує дотримання щоденних рекомендацій щодо споживання фруктів.

Щоб отримати максимальну користь для здоров'я від консервованих фруктів, обирайте ті, які консервовані у воді або власному соку, щоб уникнути додавання цукрів. Не відмовляйтеся від магазинних брендів, які часто мають ту саму якість, що й відомі бренди, але коштують дешевше. Додавання консервованих фруктів до рецептів також може внести різноманітність і поживність у ваші страви без зайвих витрат часу і коштів, каже Маккензі Берджесс, дипломована дієтологиня.

Багато хто побоюється, що консервовані фрукти не такі поживні, як свіжі або заморожені. Однак дослідження показують, що консервовані фрукти добре зберігають свої поживні речовини, а іноді навіть перевершують свіжі фрукти за такими показниками як вміст антиоксидантів. Головне — обирати фрукти, консервовані в натуральних соках, і включати до свого раціону різноманітні фрукти для збалансованого харчування, вважає дієтологиня.

Консервовані фрукти — це практичний, поживний і економічний спосіб насолоджуватися корисною їжею цілий рік. Вибираючи варіанти, консервовані у воді або власному соку, і включаючи їх у свій раціон, ви зможете скористатися зручністю тривалого зберігання та використання без шкоди для здоров'я. Додаєте ви їх у смузі, салати або їсте як закуску, консервовані фрукти — це чудовий спосіб забезпечити достатню кількість поживних речовин у вашому раціоні, підтримуючи загальне здоров'я та благополуччя, підсумувала Берджесс.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.