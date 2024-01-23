Як пережити джетлаг: розкрито секрети подолання зміни часових поясів

Дослідники розповіли, як впоратися з порушенням біоритмів через зміну часових поясів і повернутися до нормального розпорядку.

Збій біоритмів є однією з найгірших частин подорожі. На жаль, джетлаг, або синдром зміни часових поясів, здатний вкрасти дорогоцінні години довгоочікуваної відпустки та суттєво ускладнити повернення до звичного життя і розпорядку дня, пише Inverse.

Тимчасове "похмілля" всього тіла буквально зачіпає весь наш організм, зокрема й центральний циркадний годинник, що являє собою невеликий набір нейронів у суперхіазматичному ядрі мозку в гіпоталамусі. Наш 24-годинний цикл насправді не залежить від зовнішніх сигналів: це підтвердив новаторський експеримент 1965 року, коли група людей провела в бункерах 3-4 тижні без натяків на час. Результати показали, що їхній біологічний годинник скидався приблизно кожні 25 годин.

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Наші внутрішні органи також синхронізуються між собою і циркадним годинником. На жаль, через зміну часових поясів під час подорожей наш внутрішній біологічний годинник і відповідні їм операції збиваються. У результаті настає процес, коли наш внутрішній таймер повинен синхронізуватися із зовнішнім. За словами професора медицини сну в Стенфордському університеті Джеймі Зейцера, для того, щоб простіше впоратися з джетлагом, необхідно розуміти, як регулюються найпервісніші частини нашого розуму й тіла — це може допомогти знизити наш дискомфорт під час зміни часових поясів.

Якщо наша внутрішня система вийде з ладу, людина може відчути втому, розлад шлунка або безсоння. Ба більше, у деяких людей також може бути ослаблена імунна система. Але, незалежно від того, прибули ви в новий часовий пояс чи повернулися на рідну базу, ви можете дещо зробити, щоб допомогти своєму тілу пристосуватися.

Виходьте вранці на вулицю

Зейцер зазначає, що світло є важливим зовнішнім сигналом часу для нашого часу. Простими словами, якщо наш внутрішній центральний годинник фіксуватиме світло, коли очікуватиме темряви, це вплине на інші частини вашого тіла.

Таким чином, насамперед краще вийти на вулицю, щоб отримати заряд бадьорості та користь від яскравого світла. Зейцер вважає, цей крок дасть змогу збільшити частоту серцевих скорочень і синхронізувати ваше серце.

Водночас якщо вночі вам не вдається заснути, вчені не радять вмикати світло, щоб ваш центральний годинник не пішов по спіралі.

Не пропускайте снідати

Їжа є потужним сигналом часу для кишківника. Навіть якщо ви зазвичай не снідаєте, вчені радять запровадити цю звичку на певний час, щоб перебудувати свій організм.

Вправи

Вони допоможуть зміцнити тіло і серце. Ба більше, якщо ви регулярно займаєтеся спортом, тренування у звичний для вас час також може дозволити переналаштувати організм.

Варто потерпіти

Зазвичай для того, щоб упоратися із синдромом зміни часових поясів, потрібен лише один день — про це свідчать польові та контрольовані лабораторні дослідження. Зрештою, зміна часових поясів вимагає терпіння, сили волі та здатності прислухатися до власного тіла.

Раніше Фокус писав про те, що природа розвинула в нас унікальний інструмент відчуття часу.