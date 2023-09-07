Сніданок змінить усе. Вчені дізналися, що харчування допомагає налаштовувати наш біологічний годинник

Спосіб впоратися з побічними ефектами зміни часових поясів і роботи в нічний час відкрили вчені, вивчивши наш шлунок.

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Для багатьох незручності, пов'язані зі зміною часових поясів, є невеликою платою за задоволення від подорожі країнами. Для боротьби з цим почуттям хтось потягнеться до кави, а хтось віддасть перевагу подрімати. Наука також уже пропонувала кілька методів боротьби, але вчені відкрили новий, дієвий спосіб, пише ScienceAlert.

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Тепер дослідники зі США пропонують нову пораду: щільно снідати. Це може здатися очевидним рішенням, але їхнє дослідження показує, що час прийому їжі може бути найшвидшим способом перевести наш внутрішній годинник, що також може бути корисним для змінних працівників.

Ітон Хуанг, фахівчиня в галузі прикладної математики із Північно-Західного університету в Іллінойсі, пояснює: "Більш щільне приймання їжі рано вранці в новому часовому поясі може допомогти подолати зміну часових поясів". Однак постійно змінювати час прийому їжі або їсти пізно не рекомендується, оскільки це серйозно порушує наш внутрішній годинник.

У людському організмі існує внутрішня система відліку часу, відома як циркадний ритм. Цей ритм, подібно до диригента, який керує оркестром, регулює багато наших функцій і контролюється біологічним годинником у нашому мозку.

Хуанг та її команда взялися за грандіозне завдання моделювання циркадних ритмів. Вони використовували низку математичних формул, які імітують роботу нашого організму. Зосередивши увагу як на складному взаємозв'язку білків у клітинах, так і на головному годиннику в мозку, вони розробили модель, що дає досить повне уявлення про систему відліку часу в нашому організмі.

Цікаво, що в ньому існує не тільки один годинник. У той час як центральний головний годинник у нашому мозку реагує на світло, майже в усіх органах є безліч інших, дрібніших годинників, які насамперед реагують на їжу.

Результати дослідження також зачіпають тему старіння. Чому літні люди частіше страждають від зміни часових поясів? Згідно з результатами дослідження, з віком сигнали від годинника мозку слабшають. Це призводить до того, що інші годинники в нашому організмі стають менш організованими, особливо після значної зміни часу.

Головний висновок, який вони зробили, полягає в тому, що вживання ситної їжі рано вранці протягом кількох днів може допомогти відновити синхронізацію годинників в організмі після зміни часових поясів.

Крім того, дослідження пролило світло на потенційну користь: пошук способів підтримки годинника організму в нормі з віком має величезне значення. Порушення режиму сну може сприяти розвитку таких захворювань, як хвороба Альцгеймера. Можливо, це дослідження стане сходинкою до розуміння того, як підтримувати внутрішній годинник у нормі, що в перспективі поліпшить сон і сповільнить розвиток таких захворювань, як хвороба Альцгеймера. Тож наступного разу, коли ви перетинатимете часові пояси, спробуйте поснідати — можливо, ваш організм скаже вам спасибі!

Раніше Фокус писав про те, чому нам варто засинати в один і той самий час. Дослідники вважають, що "сонна рутина" неймовірно корисна для нашого біологічного годинника і здоров'я загалом.

Також Фокус писав про те, як легко керувати своїм біологічним годинником. Суспільство давно продиктувало правило, за яким рано вставати і бути продуктивним і повним сил є нормою, але домогтися цього не так просто. На щастя, у вчених є кілька порад щодо досягнення цього.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.