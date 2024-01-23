Перетворити вразливість на перевагу: як ефективно протистояти алкогольній залежності

Залежності від різних речовин є проблемою мільйонів людей по всьому світу, але вчені вважають, що саме їхні механізми поневолення нашого організму можуть стати ключем до перемоги.

Останніми роками вчені досягли значних успіхів у розумінні залежності, зокрема того, як такі речовини, як алкоголь і наркотики, взаємодіють з нашим мозком на генетичному рівні. Виявляється, наша ДНК відіграє вирішальну роль у тому, як ми реагуємо на ці речовини, що викликають залежність, пише ScienceAlert.

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Кожна клітина нашого мозку містить увесь наш генетичний план, щільно упакований у її ядро. Цей генетичний матеріал обгорнутий навколо білків, званих гістонами, і те, як він упакований, може впливати на те, які гени активні в той чи інший момент часу. Коли щось змушує ці гени ставати більш-менш активними, це може змінити все — від одного зв'язку у вашому мозку до вашої поведінки загалом.

Цікаво, що такі речовини, як алкоголь і наркотики, можуть безпосередньо впливати на активність цих генів, особливо в тих частинах мозку, які пов'язані з пам'яттю і винагородою. Наприклад, вони можуть змінити спосіб зчитування ДНК і перетворення її на білки, що впливає на роботу клітин мозку. Конкретним прикладом є дослідження того, як алкоголь може змінити експресію генів, пов'язаних із дофаміновими рецепторами, які відіграють ключову роль у системі винагороди мозку. Це може призвести до змін у поведінці, наприклад до посилення бажання вживати більше алкоголю.

Найцікавіше, що ці зміни не обов'язково постійні. Наш спосіб життя, включно з дієтою, фізичними вправами і навіть медитацією, також може впливати на експресію наших генів. Це означає, що, хоча речовини, що викликають залежність, можуть змінити роботу нашого мозку, ми можемо протистояти цим змінам за допомогою здорових практик.

Ба більше, сучасні методи лікування психічних розладів, як-от використання антидепресантів, уже передбачають зміну експресії генів. У майбутньому ми зможемо розробити аналогічні підходи до лікування залежностей, спрямовані на конкретні гени або шляхи, залучені в залежну поведінку.

Подібні дослідження спрямовані не тільки на розуміння залежності, а й на те, щоб дати нам можливість дізнатися, що ми можемо впливати на функціонування і здоров'я нашого мозку за допомогою нашого вибору і, можливо, медичного втручання. Таким чином, хоча такі речовини, як алкоголь і наркотики, чинять складний і значний вплив на наш мозок, є надія і потенціал у тому, як ми можемо реагувати на цей вплив і керувати ним.

Раніше Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Також Фокус писав про те, що алкоголь підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Нове масштабне дослідження, проведене корейськими вченими, показало, що навіть невелике споживання алкоголю за жирової хвороби печінки підвищує ризик розвитку хвороб серця.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.