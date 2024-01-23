Живі істоти на інших планетах більш екзотичні, ніж ми припускаємо: що кажуть учені

Життя на Землі використовує воду як розчинник. Але існують й інші варіанти, що сприяють появі життя.

У Всесвіті існує величезна кількість потенційно населених планет, а це означає, що позаземне життя може бути більш різноманітним, ніж ми можемо собі уявити. На інших планетах можуть жити істоти, створені на основі кремнію, а не вуглецю, або ті, які дихають воднем, а не киснем. Але яким би дивним не було позаземне життя, воно, як і раніше, керується тією самою хімією, що й життя на Землі, а це означає, що йому потрібен хімічний розчинник. На Землі таким розчинником є вода. Але чи існують інші поширені молекули, які могли б слугувати розчинником для життя? Це питання вивчали вчені в статті, опублікованій на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.

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Вода

Вода розчиняє деякі молекули в розчині, надаючи організмам доступ до низки матеріалів. Оскільки вода є рідиною, вона також дозволяє складним молекулам легко змішуватися і взаємодіяти. Земне життя неможливе без води як розчинника. Оскільки вода є звичайною молекулою у Всесвіті, то її центральна роль для життя не дивна. Але, можливо, позаземному життю не потрібна вода для того, щоб виникнути і процвітати?

За словами авторів статті, існує чотири умови, необхідних для відповідного для появи життя розчинника:

він має розчиняти деякі молекули, але не всі;

він має бути здатним відігравати роль у метаболізмі живих істот;

складні органічні молекули мають бути здатні вижити в розчиннику;

він має існувати на деяких кам'янистих планетах протягом мільярдів років.

Але яким би дивним не було позаземне життя, воно, як і раніше, керується тією самою хімією, що й життя на Землі, а це означає, що йому потрібен хімічний розчинник. На Землі таким розчинником є вода Фото: phys.org

З усіх відомих розчинників тільки вода повністю відповідає всім чотирьом умовам. Аміак — першим трьом, оскільки він легко руйнується під впливом ультрафіолетового світла. Таким чином, хоча аміак може відігравати роль у створенні життя на інших планетах, він навряд чи буде основним розчинником. Однак є ще дві молекули.

Сірчана кислота

Наприклад, розчинником може бути концентрована сірчана кислота. Хоча вона дуже небезпечна для життя на Землі, вона відповідає трьом основним умовам. Але невідомо чи може в ній існувати різноманітний набір органічних молекул. Як і вода, ця молекула може брати участь у взаємодіях певних сполук, таких як ароматичні молекули.

Діоксид вуглецю

Але є ще й діоксид вуглецю, який може бути максимально близьким за властивостями до води розчинником, необхідним для життя. Ця молекула зустрічається досить часто у Всесвіті. Наприклад, атмосфера Марса і Венери здебільшого складається з діоксиду вуглецю і цілком імовірно, що більшість кам'янистих екзопланет також мають багато цих молекул.

Атмосфера Марса (на фото) і Венери здебільшого складається з діоксиду вуглецю і цілком імовірно, що більшість кам'янистих екзопланет також мають багато цих молекул Фото: NASA

У газоподібному стані діоксид вуглецю (відомий як вуглекислий газ) не є розчинником, тому життя на теплих планетах, таких як Земля, не залежатиме від нього. Але на більш холодних планетах усе може піти по-іншому.

У рідкому діоксиді вуглецю можуть існувати різні органічні молекули. Але невідомо, чи підходять його розчинні властивості для складного метаболізму. З іншого боку, діоксид вуглецю не може досить добре змішати хімічні сполуки, щоб із них з'явилося життя. Але оскільки він добре взаємодіє з багатьма типами молекул, він може працювати у співпраці з іншими молекулами, щоб стати основою життя. Автори статті вважають, що цей момент заслуговує на подальше вивчення.

Схожі на Титан планети

Титан, супутник Сатурна Фото: NASA/Cassini

Автори статті вважають, що не тільки вода може виступати найкращим розчинником для появи життя на інших світах, й інші поширені молекули можуть працювати разом, утворюючи основу для позаземного життя.

Наприклад, моря на Титані (супутник Сатурна) наповнені вуглеводнями та іншими складними органічними молекулами. Учені вважають, що на холодних планетах, схожих на Титан, можуть бути океани, що складаються з діоксиду вуглецю, аміаку і води, і кожна молекула здатна виконувати частину ролі, яку вода виконує на Землі. Тому позаземне життя може бути більш екзотичним, ніж ми собі уявляємо, резюмують автори статті.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що за острови насправді знаходяться на Титані. Вчені розгадали відразу дві загадки найбільшого супутника Сатурна.