"Холодильник" із зомбі-вірусами в Сибіру більше не морозить: наскільки реальна загроза пандемії

Дослідники заявили, що нагрівання планети може призвести до вивільнення небезпечних стародавніх вірусів — деякі з них можуть виявитися смертельними для людства.

Тиждень розпочався з чергової невтішної новини: нове дослідження показало, що небезпечні віруси-зомбі, тисячоліттями замкнені у вічній мерзлоті Сибіру, готуються вирватися в сучасний світ. Учені занепокоєні тим, що вони насправді можуть стати причиною пандемії стародавнього невідомого науці вірусу, пише Odishatv.in.

Минулий 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, учені попередили, що спека сягнула піка і для її позначення необхідно запроваджувати новий колір — червоного вже недостатньо, а океан нагрівається до межі — вченим навіть довелося евакуювати корали, щоб врятувати їх від закипання і смерті.

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На тлі всього цього і повідомлень про танення льодовикових щитів Землі та кризи кліматичної системи планети, яка невблаганно насувається, небезпечними виглядають новини про те, що вічна мерзлота починає потроху танути. Відомо, що вічна мерзлота вкриває п'яту частину північної півкулі і являє собою замерзлий ґрунт, який, на жаль, тане, за тривалих нульових температур.

Водночас учені попереджають, що 2024 рік, імовірно, стане не менш спекотним, ніж 2023, унаслідок чого армія стародавніх зомбі-вірусів, яка дрімає під вічною мерзлотою Землі, може прокинутися й вирватися в цей світ. Принаймні такого небезпечного висновку дійшли вчені з Університету Екс-Марсель на півдні Франції.

За словами співавтора дослідження, генетика Жана-Мішеля Клавері, десятки тисяч років стародавні віруси були в ув'язненні, проте тепер, за умов невблаганного потепління Землі, вони можуть вирватися і спровокувати нову пандемію. Крім того, автори дослідження побачили загрозу в тому, що сьогодні більшість досліджень зосереджені на південних регіонах і не беруть до уваги крайню північ.

Але чи так це насправді? Наскільки реальна загроза того, що стародавній зомбі-вірус воскресне і світ зануриться в нову пандемію невідомого вірусу? За словами вірусологині з Медичного центру Еразмус у Роттердамі Маріон Купманс, основна проблема полягає в тому, що нам невідомо, які саме віруси зберігаються у вічній мерзлоті.

З іншого боку вірусолог вважає, що загроза виникнення спалаху захворювання через стародавній вірус цілком реальна. Купманс вважає, що в разі танення вічної мерзлоти, світ справді може зіткнутися з невідомою пандемією, як-от стародавньою формою поліомієліту, — людству варто бути готовим зіткнутися і з такою загрозою.

Попередні дослідження вже показали, що вічна мерзлота вкриває п'яту частину північної півкулі та ґрунт тут залишався замороженим протягом сотень тисяч років. Ця місцевість темна, холодна і позбавлена кисню — тобто являє собою ідеальний "холодильник" для збереження біологічного матеріалу.

До слова, лише торік учені з кількох країн виявили 6 стародавніх хвороб, замкнених у вічній мерзлоті. Результати дослідників свідчать про те, що вони потенційно могли б завдати шкоди світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчають "зомбі-віруси" і планують воскрешати вимерлих тварин.