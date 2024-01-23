Чоловік у 93 роки має вигляд і відчуває себе на 40 років: учені дізналися, у чому його секрет

Літній чемпіон із веслування ламає багато стереотипів про слабкість старших людей, демонструючи фізичні показники, яким можуть позаздрити молоді спортсмени. Учені спробували розгадати причину його міцності.

У нещодавньому дослідженні, яке привернуло увагу багатьох, Річард Морган, 93-річний чемпіон із веслування в закритих приміщеннях, показав усьому світові, що вік може бути просто цифрою, коли йдеться про фізичну форму. У віці 92 років Морган продемонстрував фізичні здібності, які могли б вразити людину, яка на кілька десятків років молодша, спростувавши загальноприйняті уявлення про старіння та здоров'я, пише Deseret News.

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Під час відвідин фізіологічної лабораторії Лімерикського університету Морган узяв участь в імітації гребного забігу на 2000 метрів. Результати виявилися просто разючими. Його пульс сягав 153 ударів за хвилину, перевищуючи показники, які зазвичай вважаються максимальними для його вікової групи. Цей подвиг свідчить не лише про його витривалість, а й про виняткове здоров'я серцево-судинної системи. Це говорить про те, що серце й тіло Моргана радше нагадують здорових людей віком 30-40 років.

Склад тіла Моргана ще більше підкреслює його виняткову фізичну форму. Із відсотком жиру в організмі в 15% він належить до категорії людей із відмінною фізичною формою. Примітно, що 80% його маси тіла становлять м'язи — співвідношення, якому могли б позаздрити багато молодих спортсменів.

Автори дослідження звернули увагу на кінетику поглинання кисню Морганом, яка порівнянна з кінетикою здорових молодих людей. Це порівняння має велике значення, оскільки дає змогу припустити, що здатність організму ефективно використовувати кисень, яка є ключовим фактором фізичної працездатності, може зберігатися навіть у похилому віці. Це відкриття може змінити наше розуміння процесу старіння та можливості збереження фізичного здоров'я протягом усього життя.

То в чому ж секрет Моргана? Виявляється, його підхід до фітнесу одночасно простий і дисциплінований. Його режим включає поєднання інтенсивності тренувань: більшість із них — помірні, менша частина — складніші, і зовсім невелика частина — дуже енергійні. Він постійно дотримується такого режиму, щодня пропливаючи близько 30 кілометрів. Також Морган дотримується високобілкової дієти, щоб підтримати свої тренування, споживаючи більше білка, ніж у середньому рекомендується для людей його ваги.

Цікаво, що Морган почав займатися веслуванням лише в 73 роки, доводячи, що ніколи не пізно розпочати свою оздоровчу фітнес-подорож. Його історія — переконливе нагадування про користь регулярних фізичних вправ і збалансованої дієти, незалежно від віку.

Це дослідження не тільки демонструє дивовижні фізичні можливості людини, а й відкриває нові нюанси розуміння того, як старіння впливає на організм. Воно дає змогу припустити, що за умови правильного вибору способу життя людина може підтримувати високий рівень фізичної форми та, можливо, протистояти деяким погіршенням, зазвичай пов'язаним із віком. Історія Моргана — це маяк натхнення, який показує, що вікові бар'єри можна подолати, і вона створює прецедент для майбутніх досліджень старіння, здоров'я та фізичних можливостей нашого тіла.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про виявлення двох факторів, які змушують нас старіти раніше. Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.