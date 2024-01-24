Поглянути на світ очима тварини: учені створили камеру, що дає змогу людям зробити це (відео)

Дослідники запевняють, що їхній новий пристрій здатен відтворювати кольори з точністю 92% від того, як бачать тварини.

Зір тварин, на відміну від людського, проявляється буквально в усіх кольорах: від тих, хто бачить ультрафіолетовий спектр, до тих, хто бачить світ у відтінках сірого. Кожна тварина сприймає світ по-своєму, а тому дослідникам так важливо зрозуміти, як це відбувається, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені використовували сучасні технології камер і програмного забезпечення для досягнення результату — їм вдалося подивитися на світ очима тварин. Розроблена вченими система дає змогу команді створювати відеоролики, які повторюють те, що бачили б тварини у своєму середовищі існування з неймовірною точністю в 92%.

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Зазначимо, що вчені й раніше намагалися відтворити кольори, які бачать тварини, використовуючи метод, також відомий як спектрофотометрія. Ці спроби були трудомісткими й давали змогу зафіксувати рухомі зображення. Однак нова система, використовувана вченими, вийшла на новий рівень — вона здатна записувати відео відразу в чотирьох колірних спектрах:

ультрафіолетовому;

червоному;

синьому;

зеленому.

Коли відео записано, дані обробляються та перетворюються на щось, що команда називає "одиниці сприйняття". У результаті вченим вдається відтворити те, як кольори сприймаються тваринами. У своїй роботі команда використовувала дані попередніх досліджень про фоторецептори, присутні в очах окремих видів тварин.

За словами старшого автора дослідження Деніела Генлі, вони з командою давно зачаровані тим, як на світ дивляться дослідники, а тому використали сучасні методи, щоб здійснити свою мрію — поглянути на світ очима тварин.

Автори дослідження також зазначають, що старі методи спектрофотометрії не могли дати такої неймовірної точності, якої вдається досягти за допомогою нової системи камер. Водночас команда визнає, що в їхньому методі є деякі обмеження, наприклад, необхідність використання ручного фокусування або проблеми з утриманням у фокусі об'єкта, що швидко рухається. Однак ці проблеми вони планують розв'язати в майбутньому, а сьогодні ПЗ доступне з відкритим вихідним кодом — тобто інші вчені можуть використовувати його у своїх роботах.

Раніше Фокус писав про те, що за різноманітний колір очей кішок відповідає один незвичайний предок: що з'ясували вчені.