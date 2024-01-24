Як почувається ваша кішка: список звичок, які вказують на проблеми

Дослідники зібрали найдивніші моделі поведінки улюбленців, які можуть свідчити про його погане самопочуття.

Власники кішок вважають, що знають своїх вихованців і навіть можуть розрізняти їхнє нявкання з того чи іншого приводу. Але чи дійсно ми знаємо, що відчувають наші вихованці?

У новому дослідженні вчені з Університету Кордови спробували визначити найбільші та найменші котячі звички. Від помічених стін до раптових нападів облизування — названо 7 очевидних ознак того, що кішка погано почувається, пише DailyMail.

"Краще розуміння того, що для кішки є нормальною поведінкою, допоможе господарям поліпшити благополуччя своїх улюбленців, чиї витівки можуть здаватися стільки ж дивними, наскільки милими", — каже провідний автор дослідження Девід Менор-Кампос.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні взяли участь 816 власників кішок, які оцінили поведінку своїх вихованців за шкалою частоти від "ніколи" до "завжди". На основі отриманих даних, Менор-Кампос з командою змогли визначити, яка поведінка є нормою для вихованців, а яка вказує на проблему.

Найменш поширеним для кішок було розбризкування сечі повз котячий лоток. Понад 90% опитаних заявили, що їхні кішки робили це рідко, а 87% стверджували, що такого ніколи не траплялося.

Слідом за цим послідувало раптове несамовите облизування шерсті і покусування, що не зустрічалося у 83% вихованців. Іншими незвичайними видами поведінки були випорожнення повз лоток, жування предметів, а також гарчання або шипіння, коли кішок гадили.

10 найменш поширених звичок котів:

Випорожнення повз лоток;

Раптові напади облизування і жування шерсті;

Членоушкодження;

Переслідування або напад на ноги господарів;

Жування предметів, коли вихованець залишається один;

Гарчання або шипіння, коли його гладять;

Ображається і ховається, коли господарі йдуть;

Дивні повторювані рухи.

10 найпоширеніших звичок котів:

Цікавиться новими об'єктами;

Мурчить, коли гладять і пестять;

Просить відчинити двері;

Шукає фізичного контакту, коли господарі сідають або лягають;

Клянчить їжу;

Штовхає господаря, коли він сидить або лежить;

Полює на рухомі об'єкти;

Легко адаптується до змін;

Мурчить, сидячи на колінах;

Приходить, коли кличуть.

Нагадаємо, вчені розповіли, що насправді означає вираз морди вашої кішки. Експерти розповіли, як визначити за виразом морди кішки або кота, що відчуває домашня тварина.