NASA вклало гроші в новий ядерний ракетний двигун: можна долетіти до сусідніх зірок

Проєкт нового ядерного ракетного двигуна передбачає, що з його допомогою можна буде досліджувати сусідні зоряні системи та збирати зразки з міжзоряних об'єктів.

У NASA є багато планів з вивчення Венери, океанських супутників Юпітера і Сатурна, а також планет на краю Сонячної системи. Для того, щоб створити необхідні технології, NASA інвестує гроші в деякі цікаві проєкти. Цього року, серед іншого, в рамках першої фази фінансування, гроші отримала команда американських учених, яка запропонувала свою інноваційну концепцію нового ядерного ракетного двигуна. Його робота заснована на розпаді радіоактивних ізотопів для створення тяги, пише Universe Today.

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Автори концепції нового ядерного ракетного двигуна вважають, що за його допомогою космічні апарати зможуть досліджувати міжзоряні об'єкти, брати з них зразки, вивчати планети і супутники в зовнішній Сонячній системі і навіть вивчати сусідні зоряні системи. Реалізація таких амбітних цілей вимагає високої швидкості переміщення в космосі і вчені вважають, що їхній проєкт може це забезпечити.

Засновані на наявних технологіях концепції ядерних ракетних двигунів включають ядерно-теплові та ядерно-електричні двигуни. Вони мають необхідну тягу для досягнення глибокого космосу. Але автори нової концепції вважають, що такі двигуни занадто важкі та потребують багато грошей для виробництва.

Тому вчені розпочали роботу над створенням тонколистового ядерного ізотопного ядерного ракетного двигуна, що буде легшим і дешевшим у виробництві. При цьому дасть змогу створювати необхідну тягу для швидких переміщень у космосі.

Автори концепції нового ядерного ракетного двигуна вважають, що за його допомогою космічні апарати зможуть досліджувати міжзоряні об'єкти, брати з них зразки, вивчати планети і супутники в зовнішній Сонячній системі і навіть вивчати сусідні зоряні системи Фото: space.com

В основі концепції ядерного ізотопного двигуна лежить технологія світлового вітрила, тільки тут використовуються тонкі листи радіоактивного ізотопу, який використовує імпульс продуктів свого розпаду для створення тяги. Згідно з описом концепції, базова конструкція двигуна включає листи торію-228 товщиною приблизно 0,01 мм. Цей радіоактивний метал піддається альфа-розпаду з періодом напіврозпаду 1,9 року. Тяга створюється шляхом покриття одного боку абсорбуючим шаром товщиною приблизно 0,05 мм, що змушує альфа-частинки рухатися в напрямку, протилежному руху апарата.

За словами вчених, космічному апарату знадобиться 30 кг торію-228, розподіленого на площі понад 250 м2, що забезпечить тягу, необхідну для створення швидкості понад 150 км/с.

Науковці кажуть, що перевагою їхнього двигуна є те, що його конструкція заснована на відомій фізиці та відомих матеріалах. При цьому на відміну від технології світлового вітрила, нова рухова установка дасть змогу космічному апарату маневрувати в космосі та ефективно змінювати траєкторію польоту.

Вчені вважають, що можна використовувати не тільки листи торію-228, але до них можна додати листи актинію-227 або інших ізотопів із тривалішим періодом напіврозпаду, що призведе до вищої швидкості протягом тривалого терміну служби апарату. Ще одна пропозиція полягає в тому, що можна використовувати каскадний розпад ізотопу торію-233, в результаті якого утворюється уран-232 і це призведе до збільшення продуктивності рухової системи приблизно на 500%.

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