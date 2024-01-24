Прокинулася з паралізованою частиною обличчя: таємнича хвороба змінила життя молодої дівчини

Найнезвичайніші та найзагадковіші захворювання можуть наздогнати нас, заставши зненацька. Саме це сталося з молодою дівчиною, життя якої в одну мить розділилося на "до" і "після".

Коли Каоімхе Редді, 26-річна дівчина з Ірландії, що живе в Західному Лондоні, прокинулася одного ранку і виявила, що лівий бік її обличчя не рухається, вона спочатку сприйняла це за побічний ефект поганого нічного сну. Те, що починалося як невинне оніміння, прийняте за наслідки застуди, переросло в нездатність пити ранкову каву, не виливаючи її з рота. Це тривожне відкриття призвело до того, що вона зіткнулася зі своїм відображенням, яке показало, що навіть через тривалий час її обличчя залишалося частково паралізованим, пише Study Finds.

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Випробування Редді почалися раптово. Увечері 19 серпня 2023 року вона лягла спати, відчувши легке нездужання, а прокинувшись, виявила стан, який ніяк не могла передбачити. Відсутність відчуттів або поколювання в поєднанні з раптовим паралічем привели її в подив. Лише після того як вона спробувала випити кави і порадилася з нареченим, до неї почала доходити вся серйозність ситуації. Вона була вражена, коли після дзвінка на телефон довіри до лікаря до неї додому швидко приїхала машина швидкої допомоги, чого вона ніяк не очікувала через те, що від початку вважала незначною проблемою.

Після прибуття в лікарню Чарінг-Кросс медична бригада зіткнулася з проблемою діагностики. Симптоми, з якими звернулася Редді — лицьовий параліч без типових ознак оніміння або поколювання, змусили їх розглянути цілу низку можливих причин, включно з інсультом, травматичним пошкодженням мозку або інфекцією. Незважаючи на численні обстеження, включно з МРТ і неврологічним оглядом, точна причина паралічу так і залишилася нез'ясованою. Лікарі припустили, що виною тому може бути запалення лицьових нервів, можливо, викликане інфекцією, хоча аналізи крові виявилися в нормі.

Протягом кількох тижнів Редді постійно відвідувала лікарню, проходячи тест за тестом без будь-яких ознак поліпшення стану. Він значно вплинув на її повсякденне життя, ускладнивши такі прості завдання, як їжа, пиття і розмова. Параліч поширився навіть на половину язика, знижуючи її смакові відчуття і перетворюючи приймання їжі та пиття на випробування, яке вона мала долати подумки.

Перед лицем цих труднощів Редді вирішила дотримуватися позитивного світогляду. Вона почала бігати, щоб зміцнити своє фізичне здоров'я, і звернулася до акупунктури, щоб підтримати своє душевне благополуччя. Її історія підкреслює не тільки непередбачуваність здоров'я, а й стійкість людського духу перед обличчям невизначеності. Досвід Редді слугує нагадуванням про складнощі медичної діагностики та про важливість звернення до лікаря за появи незрозумілих симптомів. Її рішучість зберігати позитивний настрій і зосередитися на своєму здоров'ї та щасті, незважаючи на труднощі, надихає інших людей, які зіткнулися зі своїми несподіваними проблемами зі здоров'ям.

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