Кровососи стали ще небезпечнішими: комарі виявилися переносниками небезпечного захворювання

Нещодавнє дослідження розкрило джерело загадкової хвороби, що заражає людей протягом 80 років. Її переносниками виявилися поширені та настирливі шкідники.

У новаторському дослідженні, яке нарешті розкрило 80-річну таємницю, вчені виявили, що комарі відповідальні за поширення м'ясоїдної бактерії Mycobacterium ulcerans, яка викликає виразку Бурулі. Це важливе відкриття проливає світло на те, як можна стримати поширення хвороби, особливо після останнього серйозного спалаху, пише New Atlas.

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Виразка Бурулі — це не просто інфекція; це серйозне захворювання, яке руйнує шкіру і жир, призводячи до серйозних ушкоджень, а іноді й до тривалої інвалідності. Бактерії, що викликають це захворювання, виробляють токсин, який вражає жирові клітини, спричиняючи набряки та шишки, які можуть перетворитися на виразки. Хоча це захворювання зазвичай не загрожує життю, воно може мати руйнівні наслідки, якщо його не виявити і не вилікувати на ранній стадії.

Нещодавній сплеск захворюваності в помірному кліматі австралійського штату Вікторія, особливо в околицях Мельбурна та Джилонга, спонукав провести детальне розслідування. Дослідники з Інституту Доерті вирушили в тривалу подорож, щоб розгадати таємницю того, як ця хвороба передається від людини до людини. Їхні висновки були водночас зрозумілі та дивовижні: винуватцями передачі цієї небезпечної бактерії є комарі.

У дослідженні, під час якого було виловлено та проаналізовано понад 65 000 комарів, використовувалося передове секвенування геному для відстеження наявності M. ulcerans. Результати виявилися переконливими і показали ідентичність генетичного складу бактерії як у комарів, так і у людей, які перебували в зоні дослідження. Ці дані прямо вказують на те, що комарі є переносниками цього захворювання — висновок, який, незважаючи на початковий скептицизм, тепер має під собою тверде підґрунтя.

Значення цього відкриття неможливо переоцінити. Воно відкриває шлях до практичних і простих заходів щодо запобігання поширенню виразки Бурулі, таких як використання репелентів від комах і усунення стоячої води, в якій розмножуються комарі. Ці прості кроки можуть мати величезний вплив на здоров'я населення, особливо в районах, схильних до спалахів захворювання.

Це дослідження, хоча і сфокусоване на конкретному регіоні Австралії, також піднімає питання про передачу виразки Бурулі в інших частинах світу, як-от Африка, де хвороба зустрічається частіше, але роль комарів не підтверджена. Дослідники застерігають від проведення прямих паралелей, наголошуючи на необхідності подальших досліджень для розуміння глобальної динаміки цього захворювання. Однак, глобальне потепління може сильно змінити картину його поширення.

Результати цього дослідження мають далекосяжні наслідки та дають надію на запобігання майбутнім спалахам. Визначивши, що комарі є ключем до поширення хвороби, вчені відкрили чіткий шлях до захисту людства від цього виснажливого захворювання. Це дослідження не лише розв'язує давню наукову загадку, а й підкреслює важливість основних профілактичних заходів у боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Раніше Фокус писав про переваги комарів щодо запахів. Отримані результати дослідження дають змогу отримати нові відомості про стратегію полювання цих істот і можуть стати вирішальним фактором у нашій боротьбі з хворобами, що переносяться комарами.

Також Фокус писав про розробку захисту від комарів з ефективністю в 95%. Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатен працювати близько 8 годин і не шкодить людині.