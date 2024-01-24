Під Ісландією працює "пекельна піч": знімок NASA фіксує величезну кількість тепла в тріщинах

Попри те, що сейсмічна активність знизилася, багатовікові тріщини, що відкрилися на острові, все ще вивергають величезну кількість тепла.

Наприкінці грудня 2023 року місцева влада була змушена евакуювати населення невеликого ісландського містечка Гріндавік через загрозу виверження вулкана. Після цього на поверхні землі з'явилася тріщина, з якої вилилася гаряча лава, пише Science Alert.

Вчені попереджали, що вулкан ось-ось вивергнеться, але врешті-решт цього не сталося, і сейсмічна активність у регіоні пішла на спад. Аж поки в січні 2024 року події не набули нового повороту: недалеко від Гріндавіка з'явилися нові тріщини, з яких знову з'явилася розпечена лава. У результаті вчені припустили, що існує якийсь цикл, за яким рухається лава.

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19 січня Ісландське метеорологічне бюро опублікувало останнє оновлення: Гріндавік все ще наражається на ризик виникнення нових розломів, що не діяли останні 800 років, також можуть з'явитися нові тріщини, які вивергають лаву без попередження. Водночас сейсмічна активність у регіоні знижується, хоча ситуація все ще залишається невизначеною.

Тріщини, що утворилися в січні 2024 року, здаються дуже гарячими, тоді як потоки лави від більш раннього виверження в грудні 2023 року охололи Фото: Черное море

Тепер NASA показали новий знімок, зроблений тепловим інфрачервоним датчиком на борту супутника NASA Landsat 9. На кадрі також видно, скільки тепла все ще виривається з тріщин біля Гріндавіка, на лінії розлому, яка залишалася неактивною останні 800 років до цього моменту.

Дослідники зазначають, що кадр було зроблено 16 січня 2024 року, через два дні після того, як дві нові тріщини відкрилися в регіоні. Цифрова модель рельєфу місцевості показує першу тріщину від 14 січня, її довжина зросла на 900 метрів, а також другу, яка прорвала периметр міста. Ба більше, на знімку видно, що потоки лави, які вирвалися на поверхню ще в грудні 2023 року, все ще залишаються розпеченими.

Зображення потоків лави у штучних кольорах, отримане 17 липня 2023 року приладом Operational Land Imager-2 (OLI-2) Фото: Черное море

Зазначимо, що за останні менш ніж три роки на півострові Рейк'янес з'явилося загалом п'ять тріщин. Вчені навіть припустили, що ці виверження можуть стати початком циклу вивержень, який може тривати століття.

За словами геолога з Університету Західної Вірджинії Хайме Торо, Ісландія являє собою одне з найбільш вулканічно активних місць на планеті. Це пов'язано з тим, що вона розташована на вершині серединно-океанічного хребта, який повільно відокремлюється, тоді як знизу підіймається мантійний шлейф. Фактично острів розділений надвоє межею тектонічних плит між Північно-Американською та Євразійською плитами.

Раніше Фокус писав про те, що щось намагається прорватися в цей світ: вчені записали примхливий гуркіт надр Ісландії.