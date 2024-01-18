Земля в Ісландії готова знову розверзнутися: вулкан готується до нового виверження

Дослідники вважають, що небезпечний ісландський район знову активізувався — портове містечко Гріндавік опинилося в небезпечному становищі.

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Наприкінці минулого року ісландське портове місто Гріндавік із населенням близько 4 000 жителів опинилося під загрозою смертельної небезпеки — під ним прокинувся розлом, який дрімав останні 800 років. Місцева влада була змушена евакуювати місцеве населення, щоб уникнути людських жертв, пише Live Science.

До кінця грудня сейсмічна активність у цьому регіоні затихла, поки 14 січня виверження не повторилося. Тепер дослідники Ісландського метеорологічного бюро (IMO) припускають, що "район знову активізувався" і ісландський вулкан готується до нового виверження.

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Науковці попереджають, що виверження вулкана в Ісландії сьогодні має вигляд "як неминуче": магма продовжує накопичуватися та рухатися "коридором", розташованим під Гріндевіком. Крім того, вчені помітили, що земля навколо Сварценги, що приблизно за 4 кілометри на північ від портового містечка, продовжує підійматися. Експерти вважають, такі події провісниками того, що вулканічний імпульс, імовірно, ще не закінчився.

Дослідники з IMO зазначають, якби накопичення магми в надрах Землі припинилося, земля навколо Сварценги почала б осідати. Однак цього не відбувається, а тому вчені вважають, що магма продовжує накопичуватися під поверхнею. Крім того спостереження показують, що земля також продовжує деформуватися і в самому Гріндавіку — вчені помічають дедалі більше нових тріщин, а старі стають тільки ширшими.

За словами доцентки кафедри вулканології та інформування про ризики Портсмутського університету у Великій Британії Кармен Солани, зважаючи на всі перераховані вище події, зберігається ризик відкриття ще однієї тріщини та вихлюпування лави на поверхню. Вчені також дійшли висновку, що після деякого затишшя район відновив свою активність.

Водночас науковці визнають: досі невідомо, що станеться далі, але ситуація безумовно залишається нестабільною. Усі три тріщини, що існують сьогодні, фактично є частиною однієї та тієї ж системи під поверхнею. Якщо магма продовжить накопичуватися і просуватися тунелями під Гріндавіком і далі, ймовірно, тріщин може стати лише більше.

Вчені також помітили, що на кожному з попередніх вивержень в Ісландії, лава припиняла текти протягом декількох днів, а потім, ймовірно, цикл запускався знову. За словами професора вулканології в Університеті Ісландії Торвалдура Тордарсона, ймовірно, сьогодні ми спостерігаємо повторювану подію, проте ніхто не може сказати, скільки вона може тривати. Основна проблема полягає в тому, що вчені досі не можуть визначити місця проривів — це станеться в найслабших точках, проте ситуація занадто швидко змінюється, щоб їх можна було прогнозувати.

Раніше Фокус писав про те, що пробудження вулкана в Ісландії стане початком 500-річного циклу.