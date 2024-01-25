Врятувати вогняні мумії: вчені шукають спосіб захистити філіппінські реліквії

Через людський вплив та зміну клімату філіппінські вогняні мумії опинилися під загрозою зникнення. Ці реліквії створювалися особливим способом: вважається, що тіла обкурювали різними травами, які мають антимікробні властивості.

Серед гір муніципалітету Кабаян на Філіппінах заховані численні добре збережені "вогняні мумії", відомі як мекінг, останки давніх предків корінного народу ібалої. Через зміни в навколишньому середовищі ці останки опинилися під загрозою зникнення, пише IFLScience.

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Термін "вогняна мумія" походить від процесу консервації: вважається, що тіла обкурювали протягом тривалого часу, що забезпечило гарне збереження тіл. Потім мекінгів обережно перенесли в печери на вершинах найвищих гір регіону Бенгет, на висоті майже 3 000 метрів над рівнем моря. Холодні гірські умови відіграли вирішальну роль у захисті тіл від руйнування. Однак такі фактори, як зміна клімату та втручання людини, призвели до появи плісняви та ураження комахами в деяких з цих мумій.

Щоб розв'язати цю проблему, дослідники з Мельбурнського університету встановили екологічні монітори в печерах, де зберігаються ці стародавні мумії. Ці монітори допоможуть відстежувати зміни вологості та температури, що дасть можливість вченим визначити найкращі стратегії захисту мумій.

Поки є надія на збереження вогняних мумій, інші дослідники працюють над розгадкою історії цих незвичайних реліквій. Процес кабаянської муміфікації, що передається через усну традицію, втратив багато деталей через його припинення.

Така важлива інформація, як точна кількість і місцезнаходження мумій, а також походження традиції залишається невідомою. Місцеві легенди натякають на те, що традиція могла бути започаткована правителем і напівбогом XII століття, на ім'я Апу Анно.

Мумія Апу Анно, збережена з такою точністю, що татуювання на його тілі все ще видно, пережила бурхливу подорож: її викрали у 1918 році, виставили на карнавалі і врешті-решт повернули в Ібалой у 1999 році. На жаль, його муміфіковане тіло зараз перебуває під загрозою грибкових спор і недоступне для громадськості, поки тривають роботи з консервації.

Хоча датування останків Апу Анно є невизначеним, радіовуглецеве датування інших мумій з вогню свідчить про те, що кабаянська практика муміфікації збереглася до XIX століття. Сама процедура оповита таємницею, але вважається, що тіла очищали солоною водою і висушували димом палаючих трав, прив'язуючи їх до пристрою, який називали "кріслом смерті". Конкретні трави, що використовувалися, включаючи Embelia philippinensis, ймовірно, були обрані через їхні антимікробні властивості, як припускають місцеві старійшини корінних народів.

Місцеві вірування пов'язують розміщення мекінгів на вершинах гір зі зв'язком з богами. Збереження цієї давньої традиції стає не лише науковою справою, але й культурною відповідальністю з глибокими наслідками для вірувань і спадщини громади.

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