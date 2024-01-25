Чи може мед зіпсуватися: вчені пояснили, чи є у продукту термін придатності

Дослідники кажуть, що мед має унікальні властивості, які найчастіше перешкоджають розмноженню бактерій.

Вчені вирішили пояснити, чи існує термін придатності у меду, і відповідь на це питання виявилася неоднозначною, пише IFLScience.

Фактично, до складу меду входить 181 речовина, але здебільшого він складається з цукру і води. Його склад різниться також залежно від виду бджіл, рослин і навіть погоди. Крім того, що мед має помірну кислотність, він також має антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти росту бактерій.

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Отже, чи може зіпсуватися мед? Відповідь: не зовсім. Якщо зберігати мед правильно, то він може залишатися придатним для вживання протягом тривалого часу.

Мед виробляється бджолою в медовому мішку або медовому шлунку, і набуває свого смаку залежно від типу квітки, звідки було зібрано нектар. Медовий мішок — це орган для транспортування нектару або води у вулик. Далі бджола відригує нектар у процесі, який називається трофаллаксисом. Опісля бджола починає додавати в нектар ферменти, що перетворюють цукор, щоб створити мед.

Також бджоли додають до меду фермент глюкозооксидазу, він перетворює цукор на глюконову кислоту, яка також утворюється на перекис водню. Присутність останньої речовини робить мед чудовим антибактеріальним засобом. Такий унікальний склад і низький вміст води роблять мед несприйнятливим до росту бактерій і грибків. Крім того, низький вміст води запобігає бродінню і розпаду меду.

Термін придатності на пакуванні меду обумовлений виробничими вимогами, але є деякі чинники, які можуть зіпсувати мед.

У мед не повинна потрапляти волога, продукт необхідно зберігати в герметичному контейнері в сухому місці, щоб запобігти контакту з вологою, яка сприяє розмноженню бактерій.

Згодом мед також може кристалізуватися, таке відбувається коли розділяються вода і цукор. Процес прискорюється, коли мед зберігається за нижчих температур.

Нагадаємо, вчені стверджують, що з давніх-давен мед був не просто ласощами. Психоделік, токсин, носій біологічної зброї та засіб від зморшок. З давніх часів мед був не просто солодкими ласощами.