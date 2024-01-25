Оазис під шкірою Землі. Пустелі Лівії зовсім не такі безплідні, як вважалося — вони приховують воду (фото)

Дослідники дійшли висновку, що під пісками й горами лівійської пустелі ховається величезний підземний оазис.

Ледве глянувши на південно-східну Лівію, можна подумати, що вона має вигляд нещадної землі піску та безплідних гір. Однак якщо придивитися уважніше, можна помітити "кола життя", які свідчать про те, що під пісками насправді ховається величезна підземна оаза, пише IFLScience.

Вчені вивчили знімки, зроблені супутниками та астронавтами на борту Міжнародної космічної станції (МКС) і дійшли висновку, що під Північною Африкою насправді розташована найбільша у світі система водоносних горизонтів викопної води. Вивчаючи знімки, дослідники дійшли висновку, що лівійський район Куфра насправді не такий пустельний, як може здатися, на перший погляд — серед смуг золотого піску раз у раз видніються дивні кола і плями зелені.

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Ці "зелені плями" на тілі пустелі є свідченням боротьби Лівії за запобігання зневодненню. Ще 1983 року лівійський лідер ініціював проєкт цивільних гідротехнічних споруд під назвою "Велика штучна річка" (GMMR). Він являє собою мережу великих підземних труб і вважається найбільшим на Землі іригаційним проєктом. Також відомо, що саме GMMR забезпечує прісною водою більшу частину Лівії.

Лівійський район Куфра був сфотографований 26 травня 2022 року Фото: NASA

Відомо, що "Велика штучна річка" живиться з найбільшої у світі системи водоносних горизонтів з викопними водами, також відомої як Нубійська система водоносних горизонтів і пісковику.

Ще 10 000 років тому це місце було дивовижним пишним ландшафтом з річками, озерами й морями, але з часом все змінилося. Площа водоносного горизонту сьогодні становить близько 2 мільйонів квадратних кілометрів, він розташований під північно-західним Суданом, північно-східним Чадом, південно-східною Лівією і більшою частиною Єгипту. Дослідники зазначають, що водоносний горизонт є "неоціненним ресурсом" для цих країн, які все ще борються з посушливими умовами.

Місто Аль-Джауф у буквальному сенсі схоже на оазу в пустелі Фото: NASA

Більша частина цієї системи прихована в надрах Землі, проте зображення, отримані супутниками, показують ознаки її присутності. На супутникових знімках видно великі кола, вбудовані в оазис Аль-Куфра, діаметр кожного з яких становить близько 1 кілометра. Ці кола також відомі дослідникам як "Кола життя Лівії" і є результатом роботи численних розбризкувачів, що використовують воду з викопного водоносного горизонту для зрошення землі, використовуваної для вирощування сільськогосподарських культур.

Дослідники зазначають, що сліди цих дивовижних підземних структур також видно з космосу. Дані Земної обсерваторії NASA свідчать про те, що серед великих пісків можна також розгледіти ділянки зелені.

На жаль, Лівія, як і раніше, відчуває проблеми з водопостачанням. Брак води був однією з найсерйозніших проблем, що стоять перед Лівією в новітній історії, і сьогодні її вважають країною, яка відчуває найбільшу нестачу води в Північній Африці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зробили незвичайне відкриття в Аравійській пустелі: загубилося в піску на 4 тис. років.