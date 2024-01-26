3800 метрів під товщею води. Чому пляшки шампанського на "Титаніку" не вибухнули під тиском

Дослідники розповіли, як пляшкам на затонулому кораблі вдалося зберегтися цілими й чому вони не вибухнули.

У червні 2023 року підводний апарат "Титан" вибухнув, коли намагався дослідити місце аварії легендарного "Титаніка". Попри недотримання правил безпеки, корпус апарата був титановим і призначеним для роботи на таких глибинах, але все одно вибухнув. Відтоді люди почали цікавитися, як деяким пляшкам на борту "Титаніка" вдалося зберегтися й опуститися на саме дно океану цілими, пише IFLScience.

За словами дослідників, по-перше, варто розібратися з тим, чому відбуваються подібні вибухи. Імплозії — процес, коли об'єкти руйнуються самі по собі через різницю між внутрішнім і зовнішнім тиском. Коли тиск стає занадто великим, щоб його міг витримати корпус підводного човна, стається сильний вибух, який вирівнює тиск усередині та зовні апарата.

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Насправді це сталося і з "Титаніком", його частини дійсно вибухнули. Однак деталі, які не були знищені вибухом, імовірно, уникли цього через те, що повітря було випущене зсередини, унаслідок чого тиск зсередини та зовні став однаковий.

То як же пляшкам на "Титаніку" вдалося уникнути цієї долі? Деякі дослідники вважають, що частково відповідь криється в підвищеному тиску всередині пляшки шампанського, обумовленому вуглекислим газом, який міститься в ній. Насправді тиск усередині пляшки шампанського вищий, ніж ми могли б собі уявити — приблизно до 6 бар.

Відомо, що сьогодні шампанське зберігається в пляшках, здатних витримати до 20 бар, а для утримання пробки часто використовується металевий дріт — мюзле. Дослідники вважають, що принаймні на початку шляху на дно океану пляшкам на "Титаніку" нічого не загрожувало. До слова, раніше вчені вже знаходили старі пляшки шампанського на глибині близько 50 метрів, причому вони не були пошкоджені та навіть залишалися придатними для пиття.

Фактично на глибині близько 60 метрів пляшки шампанського все ще залишалися в безпеці, оскільки тиск тут становить близько 6 бар. Однак після цього моменту різниця тисків почала б значно зростати. Сьогодні "Титанік" спочиває на глибині близько 3800 метрів, де тиск становить близько 381 бар.

Якщо тільки виробники вина в 19 столітті не створювали пляшки, здатні витримувати такий неймовірний тиск, має бути інша причина, що дозволила пляшкам зберегтися. Частиною відповіді на цю загадку дійсно може бути корок пляшки.

Науковці вважають, для того, щоб пляшка могла зберегтися на такій глибині, до неї мала б потрапити вода — це б зрівняло тиск усередині та зовні пляшки. Вчені вважають, що всі пляшки, знайдені на місці аварії "Титаніка", насправді вже пошкоджені, а тиск зовні й всередині пляшок однаковий. Припускають, що це могло статися швидко або повільно, коли корок прямував донизу і стиснувся під величезним тиском.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано фізику відкриття пляшки шампанського: на надзвуковій швидкості та за низьких температур.