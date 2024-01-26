Десятки мурах під AC/DC створили неймовірну "спіраль смерті": наскільки реально це відео

У Мережі стало вірусним відео, де мурахи кружляють навколо динаміка, з якого грає музика — науковці розповіли, наскільки воно реальне.

Всього за один день відео, на якому десятки мурах кружляють під музику AC/DC навколо колонки, стало вірусним. Загалом його подивилися близько 80 мільйонів осіб, і понад 90 000 користувачів залишили коментарі, пише IFLScience.

Передбачається, що мурахи кружляли під музику, створюючи так звану "петлю смерті" або "карусель смерті" — природне явище, коли кілька мурах, здавалося б, абсолютно без причини починають рухатися по колу. На жаль, вчені впевнені, що це відео не більше, ніж обман.

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Відео в TikTok, що стало вірусним, є роботою відеомонтажера Габріеля Бенісіо. Пізніше він опублікував ще одне відео, в якому детально пояснив, як зробив перший кліп і які витончені методи редагування відео використовував.

Водночас дослідники зазначають, що кліп справді має вельми переконливий вигляд, оскільки деякі види армійських мурах справді поводяться дивно. Мурашині кола — природне явище, що виникає, коли група мурашок бігає по колу, безперервно слідуючи один за одним у, здавалося б, безперервній петлі. Це явище також називають "спіраллю смерті", оскільки врешті-решт комахи можуть просто померти від виснаження.

За словами вчених, спіралі смерті спричинені порушенням зв'язку. Наприклад, армійські мурахи вирушають на пошук їжі, вони повідомляють про свої рухи за допомогою феромонних слідів — кожен з них залишає свій власний хімічний сигнал, за яким слідує вся група.

Іноді послання феромонів може бути загублено — внаслідок цього комахи не зможуть прямувати до своєї мети, а просто рухаються за мурахами попереду себе. Однак ті, хто йде попереду, роблять те саме, внаслідок чого й виникає "петля смерті".

Уперше це дивовижне явище було описане американським натуралістом Вільямом Бібом у 1920-х роках, він уперше спостерігав мурашину петлю смерті, довжина кола якої становила 365 метрів. Досі не зовсім зрозуміло, як це явище відбувається в природних умовах, хоча вченим вдалося викликати штучні спіралі смерті в лабораторії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перетворили мурах-солдатів на збирачів: як їм це вдалося.