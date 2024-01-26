Опущена кришка унітазу не допоможе: крихітні мікроби зможуть проникнути усюди, — учені

Опускання кришки унітазу є загальноприйнятим правилом підтримання чистоти у вбиральні, але нове дослідження вчених ставить під сумнів ефективність цієї дії.

Нещодавно вчені зробили дивовижне відкриття, яке, можливо, змусить вас переглянути свої звички, пов'язані з туалетом. Всупереч поширеній думці про те, що просте закриття кришки унітазу перед змивом може запобігти поширенню мікробів, нове дослідження показало, що це не зовсім ефективно проти найдрібніших вірусних частинок. Наукова робота показала, що мікроскопічні вірусні частинки можуть поширюватися всією ванною кімнатою незалежно від того, піднята чи опущена кришка унітазу, пише New York Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене під керівництвом мікробіолога Чарльза Герби, проливає світло на поширену помилку. Багато хто вважає, що закриття кришки — надійний спосіб утримати мікроби в унітазі. Однак турбулентність повітря і води, що виникає під час змиву, піднімає ці крихітні вірусні частинки в повітря, розсіюючи їх по різних поверхнях у вбиральні. Хоча попередні дослідження припускали, що закриття кришки може обмежити розсіювання більших частинок, дослідження Герби свідчить, що дрібніші й потенційно небезпечніші віруси все ж можуть вирватися назовні.

Цікаво, що під час дослідження було відзначено зміну напрямку поширення мікробів залежно від положення кришки унітазу. За опущеної кришки деякі ділянки ліворуч і перед унітазом мали вищий рівень забруднення, тоді як ділянки праворуч — трохи менший. Це говорить про те, що, хоча закриття кришки змінює характер поширення мікробів, воно не призводить до значного зниження загального рівня забруднення.

Реальним висновком з цього дослідження є акцент на прибиранні та дезінфекції як найефективніших методах боротьби з поширенням мікробів у ванних кімнатах. Дослідження підкреслює важливість регулярного чищення унітазу щіткою і використання дезінфекційного засобу на основі соляної кислоти для забезпечення чистоти у ванній кімнаті. Крім того, воно нагадує нам про одвічну пораду, яка не втрачає своєї актуальності: після відвідування вбиральні необхідно ретельно мити руки з милом.

Ще одне дослідження вказує на те, що мікроби у ванній кімнаті можуть зберігатися на поверхнях до 30 хвилин після змиву. Це підкреслює пораду не залишати особисті речі, як-от зубні щітки, косметику й особливо телефон, на видноті у ванній кімнаті, щоб мінімізувати вплив мікроорганізмів на них.

Дивовижні результати цих наукових робіт підкреслюють складну природу поширення мікробів у таких звичних місцях, як ванна кімната. Хоча закриття кришки унітазу, можливо, і не є тим рішенням, на яке ми розраховували, але дослідження пропонує цінні ідеї щодо поліпшення гігієнічної практики. Зосередившись на ефективних методах прибирання та дотриманні особистої гігієни, ми можемо зробити більш практичні кроки щодо мінімізації впливу шкідливих мікроорганізмів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найбільший розсадник стійких до антибіотиків бактерій у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.