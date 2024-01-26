Попередження від учених. Місяць стискається і це стане проблемою для астронавтів: чому (фото)

Астронавти місії Artemis 3 мають висадитися на Місяць 2026 року, але вчені стурбовані тим, що зміни на супутнику Землі можуть вплинути на посадку.

Під час планування місць для посадки астронавтів на Місяці, зокрема майбутніх місій програми NASA Artemis, потрібно враховувати дуже багато факторів. І це не тільки форма поверхні. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Planetary Science Journal, вважають, що землетруси і зсуви на Місяці можуть перешкодити безпечній висадці екіпажу на наш природний супутник, пише Space.

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Учені провели вивчення південного полярного регіону на Місяці, де планують висадку астронавтів NASA 2026 року, і виявили лінії розломів, зсуви яких спричинили великий землетрус понад 50 років тому.

Ще 1973 року астрономи зафіксували сильний землетрус у районі південного полюса Місяця завдяки сейсмометрам, які залишили астронавти програми "Аполлон". Уже в 21 столітті космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter пролетів над південним полюсом Місяця і виявив мережу ліній розломів. За допомогою нових моделей учені пов'язали ці розломи із землетрусом.

Уже в 21 столітті космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter пролетів над південним полюсом Місяця і виявив мережу ліній розломів. За допомогою нових моделей вчені пов'язали ці розломи із землетрусом Фото: NASA

За словами вчених, землетруси на Місяці схожі на ті, що відбуваються на Землі. Вони з'являються через складки на поверхні, які виникають унаслідок стиснення Місяця. Місяць стискається і зменшується в розмірах в основному тому, що його надра охололи за останні кілька сотень мільйонів років. Для кращої візуалізації цього процесу можна уявити собі виноградину, яка висушується і перетворюється на родзинки.

Епіцентр одного з найсильніших місячних землетрусів знаходився в південному полярному регіоні Місяця Фото: NASA

За словами вчених, Місяць менш щільний, ніж Земля, і часто складається з пухких частинок, які можуть бути викинуті та розкидані по поверхні внаслідок ударів астероїдів. У результаті місячні землетруси з більшою ймовірністю викликають зсуви ґрунту, ніж землетруси на Землі.

Вчені попереджають, що під час планування майбутніх посадок астронавтів на Місяці, потрібно обов'язково враховувати той факт, що поверхня Місяця виявиться не такою стабільною, як хотілося б. Тобто загроза для астронавтів походить, як і від місячних землетрусів, так і від наступних зсувів.

Поверхня Місяця Фото: NASA

Учені кажуть, що потрібно обов'язково подбати про безпеку астронавтів і цінного обладнання на Місяці. Потрібно бути готовими до того, що захистити людей і майбутні споруди на супутнику Землі від сейсмічної активності.

Як уже писав Фокус, орбітальний апарат NASA вистрілив лазерним променем у посадковий апарат, що належить Індії. Насправді в цьому немає нічого страшного і такий експеримент дуже важливий.

Також Фокус писав про те, що вже більше ніколи на Марсі не злетить у небо вертоліт NASA Ingenuity. Він пошкодив одну з лопатей свого гвинта, а тому місія, яка тривала 2 роки і 9 місяців завершилася.

Нагадуємо, що чорна діра-вампір розкриває давню загадку астрономії. Струмені чорної діри створюють ударні хвилі, які можуть генерувати дивні космічні промені, що потрапляють на Землю, як уже писав Фокус.