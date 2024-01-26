Великий обман. Лох-Неське чудовисько має інакший вигляд, ніж усі думали: де нас провели

Турист заявляє, що йому пощастило зустрітися з Нессі і знамените чудовисько зовсім не таке, як нам розповідали весь цей час.

Майже 100 років люди раз у раз повідомляють про те, що бачили Лох-Неське чудовисько. Більшості з нас, ймовірно, знайомий серіал "Сім'я-Несс" на каналі CBBC, де Елспет і Ангус МакТаут виступали знавцями Лох-Неського чудовиська, пише Metro.

Однак тепер турист Джарод Стронг запевняє, що зустрів Нессі 21 жовтня минулого року. Зазначимо, що офіційно ця "зустріч" була зареєстрована лише 24 січня 2024 року. За словами чоловіка, він перебував недалеко від замку Уркарт на березі озера, недалеко від Інвернесса (Шотландія), коли він, ймовірно, помітив чудовисько.

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Дані свідчать про те, що торік відбулося 10 так званих спостережень Лох-Неського чудовиська, це найбільша кількість зустрічей із 2020 року. За словами Стронга, вони з родиною прогулювалися біля замку, коли помітили невеликий рух у воді. Потім вода почала рухатися, а після на поверхні з'явилася довга фігура. Після цього чудовисько швидко зникло під гладдю і більше не з'являлося на поверхні.

Це була 10-та поява Нессі у 2023 році Фото: Jam Press

Однак найбільш дивовижним, за словами Стронга, є те, що колір чудовиська зовсім не був таким, як нам розповідали останні понад 90 років. За словами туриста, Нессі зовсім не має зеленого забарвлення, як раніше стверджували спостерігачі, а скоріше Лох-Неське чудовисько темно-сірого кольору.

Туристи зазначають, що чудовисько затрималося на поверхні озера всього на 4-5 секунд, коли істота перебувала посеред озера. За словами Стронга, на жаль, це сталося настільки стрімко, що вони просто не встигли зробити фото. Зазначимо, що цей випадок стався після того, як 3 жовтня 2023 року, за 2,5 тижні до цього, також спостерігав чудовисько у воді.

Потім 7 жовтня 29-річний чоловік також заявив про те, що йому вдалося помітити в озері Нессі, за його словами, чудовисько було настільки величезне, що досягало у висоту розмірів двоповерхового автобуса. Про всі десять спостережень минулого року було повідомлено в Офіційний реєстр спостережень Лох-Неського чудовиська.

Раніше Фокус писав про те, що вчені анонсували найбільші за останні 50 років пошуки Лохнеського чудовиська.