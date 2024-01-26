Жахлива і гаряча сестра Землі: чому померла Венера (фото)

Венера лише трохи менша за Землю, тому мільярди років вона насолоджувалася внутрішнім теплом. Але воно ж і підвело Венеру.

Іноді Венеру називають сестрою Землі, адже вона лише трохи менша за розмірами. Але ця планета зараз оповита шарами отруйної атмосфери, що складається з вуглекислого газу та сірчаної кислоти. Тиск на поверхні планети майже в 100 разів більший за тиск на поверхні Землі. Середня температура на Венері становить 400 градусів Цельсія, а в деяких регіонах вона сягає рівня понад 480 градусів Цельсія. Якщо Венера є сестрою Землі, то це якийсь дуже жахливий родич. Але як планета стала такою, якою ми її знаємо? Чому ж померла Венера? Про це пише Universe Today.

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Вчені вважають, що мільярди років тому на Венері була більш тонка і менш турбулентна атмосфера, а на її поверхні знаходилися океани з рідкої води. Відомо, що і Венера, і Земля сформувалися приблизно однаковим чином, на приблизно однакових орбітах із приблизно того самого матеріалу. Тобто на планеті мала бути майже така сама кількість води, як і на Землі.

Але Венера постраждала від палючого Сонця. З віком зірки поступово стають яскравішими, а тому збільшується і кількість тепла, що виділяється. Тому Венера також поступово нагрівалася. На теплішій планеті більше води існує у вигляді пари в атмосфері, ніж у вигляді рідини на поверхні.

Вчені вважають, що мільярди років тому на Венері була більш тонка і менш турбулентна атмосфера, а на її поверхні знаходилися океани з рідкої води Фото: wikipedia

Спочатку зміни на Венері не були такими руйнівними, але в якийсь момент у минулому планета досягла переломного рубежу. Через занадто велику кількість водяної пари атмосфера Венери стала надто добре утримувати тепло, яке виходило від поверхні. Це тепло не могло вийти в космос, а тому нагрівало атмосферу.

Вважається, що океани на Венері почали дуже швидко випаровуватися, а це призвело до ще більшого утримування тепла. Але водяна пара ненадовго затрималася в атмосфері Венери. Випромінювання Сонця розірвало молекулярні зв'язки води і кисень з воднем почали відлітати в космос.

Якщо на Венері колись і відбувався рух літосферних плит, то саме в цей час він припинився. Через відсутність води, яка могла б діяти як мастило, рух плит застиг і кора планети зафіксувалася на місці.

Постійний рух літосферних плит діє як природний поглинач вуглецю. Діоксид вуглецю, більш відомий як вуглекислий газ, проникає глибоко в мантію і запобігає накопиченню занадто великої кількості вуглецю в атмосфері.

Спочатку зміни на Венері не були такими руйнівними, але в якийсь момент у минулому планета досягла переломного рубежу. Через занадто велику кількість водяної пари атмосфера Венери стала надто добре утримувати тепло, яке виходило від поверхні. Це тепло не могло вийти в космос, а тому нагрівало атмосферу Фото: ESA

Але без руху плит рівень вуглекислого газу на Венері сильно підвищився, що призвело до ще більшого утримування тепла від поверхні атмосферою. На цьому шанси на порятунок Венери закінчилися. Зрештою атмосфера збільшилася в розмірах і планета перетворилася на справжнє пекло, якщо таке існує.

Учені вважають, що Земля може стати справді сестрою Венери в міру подальшого старіння Сонця. Що старшою стає зірка, то більше вона виділяє випромінювання і тепла. Приблизно через 500 млн років температура на Землі підвищиться, океани закиплять, атмосфера наповниться водяною парою і станеться те, що сталося з Венерою мільярди років тому. Тобто Земля стане такою ж мертвою планетою з дуже товстою і щільною атмосферою і з найвищими температурами.

Середня температура на Венері становить 400 градусів Цельсія, а в деяких регіонах вона сягає рівня понад 480 градусів Цельсія Фото: NASA

Залишається лише сподіватися, що люди на той час (якщо не знищать себе раніше) вже переселяться на інші планети і, можливо, навіть за межі Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, вчені попереджають, що Місяць стискається і це стане проблемою для астронавтів. Астронавти місії Artemis 3 мають висадитися на Місяць у 2026 році, але вчені стурбовані тим, що зміни на супутнику Землі можуть вплинути на посадку.