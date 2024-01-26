Наші думки перебільшують реальність: учені з'ясували як часто люди ображаються на відмови

Відмовлятися від різних заходів може бути складно через страх образити запрошувача, але вчені стверджують, що найчастіше реальність далека від наших переживань.

Під час недавнього дослідження з'ясувалося, що люди часто занадто сильно переживають про негативні наслідки відмови від соціальних запрошень. Вчені під час різних експериментів за участю понад 2 000 осіб виявили, що люди часто переоцінюють, наскільки засмутяться або образяться їхні друзі, якщо вони відмовляться від запрошення. Це занепокоєння може призвести до непотрібного стресу і навіть до прийняття запрошень, які можуть бути не в найкращих інтересах людини, що потенційно може призвести до дискомфорту або необхідності скасувати плани надалі, пише The Washington Post.

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Джуліан Гіві, доцент кафедри маркетингу, і його колега Коллін Кірк виявили поширену хибну думку: відмова від запрошення завдасть істотної шкоди стосункам або призведе до негативних почуттів. Однак експерименти показали, що в нашій свідомості це значною мірою перебільшено. Наприклад, коли учасників просили уявити, що вони відмовляються від запрошення, вони припускали, що той, хто запрошує, почуватиметься розчарованішим або відкинутим, ніж насправді. Це спостерігалося в різних сценаріях, включно з відмовою від запрошення друзів відвідати музей і відмовою від участі в громадських заходах у романтичних стосунках.

Цікавий висновок: переживання відмови з погляду як того, хто запрошує, так і того, кого запрошують, допомогло учасникам краще зрозуміти і точно передбачити почуття інших людей, коли вони отримують відмову. Це свідчить про те, що наші страхи образити інших, сказавши "ні", часто більш значущі в наших головах, ніж у реальності.

Дослідники також розповіли про те, що важливо враховувати, від чого ви неявно відмовляєтеся, кажучи "так" тому, що вас не цікавить. Прийняття запрошень з почуття обов'язку може призвести до втрати цінного особистого часу або навіть сприяти вигоранню. Таким чином, обдумана відмова може не тільки зберегти особистий добробут, а й потенційно зберегти здорові соціальні стосунки та шанобливе ставлення до потреб одне одного.

Це дослідження сприяє ширшому розумінню того, що люди загалом більш стійкі та тямущі, ніж ми їм приписуємо. Воно також узгоджується з іншими дослідженнями, які вказують на те, що ми схильні недооцінювати той позитивний вплив, який ми можемо справити на інших людей простими актами доброти, подяки або підтримки.

Для тих, хто не знає, як відмовитися від запрошення в гості, дослідження пропонує практичні поради. Якщо говорити чітко і чесно, а не відмахуватися від запрошення "може бути", це допоможе уникнути непорозумінь і можливих образ. Пояснення причини відмови таким чином, щоб не покладати провину на себе, того, хто запросив, або стосунки, може полегшити труднощі, пов'язані з відмовою. Пропозиція альтернативного способу спілкування в майбутньому також може підтримати зв'язок і показати, що рішення відмовитися не є відображенням цінності стосунків.

По суті, це дослідження проливає світло на часто ігноровану важливість уміння говорити "ні" і пов'язані з цим необґрунтовані страхи. Воно заохочує більш усвідомлений підхід до соціальних зобов'язань, наголошуючи на важливості особистого добробуту і розуміючої природи справжніх стосунків.

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