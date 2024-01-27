Снігові пончики: учені станції "Академік Вернадський" показали досить рідкісне явище (фото)

Це явище трапляється нечасто, адже для формування таких снігових сувоїв необхідно, щоб збіглися кілька погодних умов: наявність двох різних шарів снігу та певна температура.

Наукові дослідники станції "Академік Вернадський" виявили незвичайне природне явище — снігові рулони або сувої зі снігу. Про це заявили в пресслужбі Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Подібні явища спостерігаються не тільки в Антарктиді. Снігові згортки, що складаються з кількох шарів, можуть мати різні розміри: від невеликих із діаметром кількох сантиметрів до помітних, що перевищують метр у діаметрі, нагадуючи тюки сіна на полі.

Учені назвали це явище "сніговими пончиками".

Вчені станції "Академік Вернадський" показали досить рідкісне явище Вчені станції "Академік Вернадський" показали досить рідкісне явище Вчені станції "Академік Вернадський" показали досить рідкісне явище Вчені станції "Академік Вернадський" показали досить рідкісне явище Вчені станції "Академік Вернадський" показали досить рідкісне явище Вчені станції "Академік Вернадський" показали досить рідкісне явище

Для формування таких снігових сувоїв необхідно, щоб збіглися кілька погодних умов: наявність двох різних шарів снігу (підмерзлого або вкритого крижаною кіркою та свіжого, пухкого), температура, наближена до точки танення криги, специфічний вітер і похилий ухил місцевості.

"Оскільки всередині згортка сніг — свіжий і має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри). І, як з'ясував нещодавно наш біолог і вправний фотограф Сергій Глотов, через такі отвори можна робити дуже гарні фотографії", — ідеться в повідомленні.

Пост Національного антарктичного наукового центру

Нагадаємо, що українські полярники, які перебувають на арктичній станції "Академік Вернадський", показали пінгвінів, які останнім часом роблять набіги до цього району, а потім більша частина з них кудись зникає.