Топ 6 причин повірити в існування інопланетян, які відповідають науковим даним

Вірити чи не вірити в інопланетян — справа кожного. Але це не означає, що вони не можуть існувати в нашій галактиці.

Основні повідомлення, які стосуються інопланетян, зараз можна розділити на дві категорії. Одні не належать до науки і засновані на псевдонаукових даних без доказів. Інші стосуються пошуків позаземного розуму вченими, які поки що не досягли успіху. Але є причини, через які дослідники продовжують пошук позаземного розумного життя в нашій галактиці. Про шість таких причин пише IFLScience.

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Кам'янисті планети, схожі на Землю, не є рідкістю

У нашій галактиці існує від 100 до 400 млрд зірок. І навколо багатьох із них обертаються планети. Як показують спостереження за космосом, кам'янисті планети є поширеним явищем. Більшість кам'янистих планет, які вчені виявили наразі, розташовані занадто близько до своїх зірок, щоб бути ідеальними кандидатами для того, щоб там було життя. Але вчені вважають, що подібні планети існують і навіть якщо одна з мільярда таких планет заселена, то це означає, що ми не самотні у Всесвіті.

Рання поява життя на Землі

Досі достеменно не відомо, як виникло життя на нашій планеті. З цього приводу існує кілька теорій. Але достеменно відомо, що воно виникло дуже рано в історії Землі і змогло еволюціонувати в технологічно розвинений вид, тобто людство. Тому технічно можливо, що на якійсь іншій планеті склалися потрібні умови для виникнення життя. І воно також пройшло довгу еволюцію, щоб перетворитися на розвинену цивілізацію.

Учені вважають, що якщо життя виникало на Землі, то чому воно не може виникнути на одній із мільярдів планет у нашій галактиці? Якщо життя на Землі змогло протягом мільярдів років еволюціонувати, то чому цього не могло статися на іншій планеті або планетах?

Як показують спостереження за космосом, кам'янисті планети є поширеним явищем Фото: NASA

Життя розвивається в найекстремальніших умовах на Землі

Життя на Землі можна знайти в найбільш негостинних для людини місцях. Воно існує на великих глибинах під високим тиском, у гарячих гідротермальних джерелах, у найпосушливіших, найхолодніших і найсолоніших місцях.

Немає жодних підстав думати, що позаземне життя буде менш стійким до екстремальних умов навколишнього середовища. Тому, навіть якщо інші планети з позаземним життям не схожі на Землю, то це не означає, що його там не може бути. І таке життя могло б еволюціонувати в розумних істот.

Не дивно, що вчені поки що не виявили ознак позаземного життя

Учені вже давно шукають ознаки існування інопланетян у нашій галактиці, але поки що ці пошуки не увінчалися успіхом. Більшість зусиль із пошуку позаземного життя за межами Сонячної системи були б успішними, якби інопланетяни перебували дуже близько, у космічних масштабах, до Землі й постійно надсилали нам повідомлення.

Але немає жодних підстав очікувати, що навіть якщо існує багато розвинених позаземних цивілізацій, то вони знаходяться поруч. Методи, здатні виявляти не надто сильні сигнали від потенційних інопланетян, що приходять з великих відстаней, з'явилися лише минулого року. Тому не дивно, що поки що вчені нічого не знайшли. Адже не варто очікувати, що потенційні інопланетяни живуть на кожній кам'янистій планеті.

Але немає жодних підстав очікувати, що навіть якщо існує багато розвинених позаземних цивілізацій, то вони знаходяться поруч Фото: IFLS

Можливо, вчені використовують неправильні методи

Можливо, наша галактика наповнена сигналами від інопланетян, які спілкуються між собою. Але вчені поки що не налаштувалися на потрібну частоту. Хоча це в переносному сенсі, але, можливо, і в буквальному. Якщо високорозвинені позаземні істоти спілкуються між світами за допомогою лазерів або чогось, що ми поки що не можемо собі уявити, ми поки що не матимемо можливості почути ці сигнали.

Очікування від космічних подорожей ґрунтуються на хибних припущеннях

Якщо інопланетяни все ж існують, то чому вони досі до нас не прилетіли? З цього приводу існує кілька припущень. Потрібно розуміти, що космос величезний, а тому, якщо інопланетяни не змогли придумати спосіб переміщення, швидшого за швидкість світла, то такі подорожі займатимуть дуже багато часу. Можливо, міжзоряні подорожі також є дуже дорогим заняттям, а тому позаземні цивілізації не поспішають до нас.

Вірити чи не вірити в інопланетян — це справа кожного. Але це не означає, що вони не можуть існувати в нашій галактиці. Тому вчені продовжують свої пошуки, які, можливо, колись увінчаються успіхом.

Як уже писав Фокус. Вчені вважають, що потенційні інопланетяни можуть бути більш екзотичними, ніж передбачається. Річ у тім, що для появи і розвитку життя не обов'язково потрібна вода.