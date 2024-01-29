Космічна загадка. Чи рухається Сонце всередині Сонячної системи: відповідь може здивувати

На це запитання існує одразу дві відповіді: і так, і ні.

Відомо, що всі планети Сонячної системи змінюють своє положення, коли обертаються навколо Сонця. Але чи рухається саме Сонце всередині Сонячної системи? На це питання у вчених є відповідь, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Рух Сонця

Сонце не можна назвати зіркою, яка просто "висить" у космосі посеред Сонячної системи. Як і всі інші зірки в Чумацькому Шляху, Сонце обертається навколо ядра нашої галактики зі швидкістю 720 тисяч км/год. Разом із Сонцем таку ж подорож здійснюють і всі об'єкти Сонячної системи, зокрема й Земля.

Протягом дня ми можемо спостерігати рух Сонця по небу, але це є результатом того, що наша планета обертається навколо своєї осі, а не тому, що Сонце справді переміщається по Сонячній системі. Протягом року положення Сонця на небі також змінюється, але це результат того, що Земля має нахил осі, або через те, що наша планета має еліптичну орбіту й іноді наближається до нашої зірки. Як відомо, за 1 рік Земля робить повний оберт навколо Сонця. Найкоротший рік у Сонячній системі має Меркурій. Він відповідає 88 земним дням. Найдовший рік має Нептун — майже 165 земних років.

Чи рухається Сонце всередині Сонячної системи?

Але чи рухається Сонце всередині Сонячної системи? За словами астрономів, Сонце дійсно змінює положення всередині Сонячної системи, хоча й на невелику величину. Насправді це коливання Сонця, і вони виникають через гравітаційний вплив планет Сонячної системи.

Сонце дійсно змінює положення всередині Сонячної системи, хоча й на невелику величину. Насправді це коливання Сонця, і вони виникають через гравітаційний вплив планет Сонячної системи Фото: space.com

За словами Патріка Антоліна з Університету Нортумбрії, Англія, Сонце не зовсім статичне, і рухається у вигляді коливальних рухів. Навіть якщо одне тіло з масою притягує інше тіло, то перше, зі свого боку, чинить гравітаційний вплив і саме на себе. І це відбувається навіть якщо різниця в масах двох тіл величезна, як у випадку з Сонцем і планетами Сонячної системи.

За словами Антоліна, Сонце має найсильнішу гравітацію серед усіх тіл Сонячної системи, тому на зірку не сильно впливає гравітація планет. Технічно всі планети Сонячної системи не обертаються навколо Сонця. Натомість зірка і кожна планета обертаються навколо точки взаємної гравітації, яка називається барицентром. Положення цієї точки визначається масами двох тіл.

Сонце має найсильнішу гравітацію серед усіх тіл Сонячної системи, тому на зірку не сильно впливає гравітація планет Фото: Forbes

Оскільки зірки мають більшу масу, ніж їхні планети, то барицентри розташовані глибоко всередині зірок. Якщо планети мають маленьку масу, то барицентр зміщується ближче до центру зірки, і що ближче барицентр до центру ядра, то менше зірка коливатиметься через вплив планет. Тобто, планети з більшою масою спричиняють більші коливання зірок.

Юпітер відповідає за рухи Сонця

Наприклад, на Сонце чинить такий гравітаційний вплив Юпітер, маса якого більша за всі маси тіл у Сонячній системі. Тому Юпітер змушує Сонце коливатися під час руху по галактиці протягом одного юпітеріанського року (це 12 земних років). Але ці коливання дуже незначні і становлять приблизно 65 км на годину. Тобто якоюсь мірою Сонце дійсно рухається, але не так, як це можна собі уявити.

На Сонце чинить такий гравітаційний вплив Юпітер, маса якого більша за всі маси тіл у Сонячній системі Фото: NASA

Як уже писав Фокус, NASA перетворило знімок галактичної катастрофи на музику. Знімок космічного телескопа Габбл вчені перетворили на музику за допомогою озвучування даних.

Ще Альберт Ейнштейн припускав, що у Всесвіті існують особливі проходи, через які можна практично відразу ж переміститься в іншу частину космосу. Ці проходи дістали назву червоточини, і автори нового дослідження вважають, що знаменитий фізик все ж мав рацію і такі проходи існують, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, можливо, доведеться переписати всю історію космосу. Астрономи вважають, на підставі нових спостережень, що Всесвіт не такий старий, як вважається.