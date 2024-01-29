На Землі знайдено новий клас життя: він живе всередині людей

Дослідники виявили абсолютно новий клас вірусоподібних об'єктів.

Вивчаючи колонії мікробів, які живуть у кожній людині, дослідники натрапили на абсолютно новий клас вірусоподібних об'єктів, пише ScienceAlert.

"Це справжнє божевілля. Що більше ми шукаємо, то більше божевільних речей ми бачимо", — каже клітинний біолог з Університету Північної Кароліни Марк Пайфер.

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Загадкові частинки генетичного матеріалу не мають відношення ні до чого, що живе всередині нас: у них немає виявлених послідовностей або навіть структурних подібностей з іншими біологічними агентами.

Команда вчених зі Стенфордського університету стверджує, що їхнє нове відкриття може бути зовсім не вірусами, а абсолютно новою групою об'єктів в організмі людини. Можливо, вони зможуть заповнити розрив між найпростішими генетичними молекулами та складнішими вірусами.

"Знайдені "обеліски" являють собою клас різноманітних РНК, які колонізувалися і залишалися непоміченими в мікробіомах людей у всьому світі", — пишуть дослідники.

Генетична послідовність обелісків має розмір лише близько 1000 символів (нуклеотидів). Така стислість, можливо, і є тією причиною, через яку їх виявили тільки зараз.

У межах дослідження команда вивчила 5,4 млн наборів даних генетичних послідовностей, у яких виявила майже 30 тис. різних обелісків. Вони з'являлися майже в 10% людських мікробіомів, які досліджувала команда.

В одному наборі даних обеліски виявлялися в 50% зразків ротової порожнини пацієнтів. Інші типи обелісків були присутні в різних частинах нашого тіла.

Вчені припускають, що у кожного такого обеліска є клітина-господар, наприклад, вдалося виділити одну таку — бактерію Streptococcus sanguinis — поширений мікроб ротової порожнини людини.

Крім того, дослідники з'ясували, що обеліски містять коди нового класу білків. Інструкції зі створення цих білків займають приблизно половину генетичного коду обелісків. Дослідники припускають, що ці дивні білки можуть брати участь у реплікації самих обелісків.

Поки вчені не можуть зрозуміти вплив обелісків на своїх бактеріальних господарів або способи, за допомогою яких вони можуть поширюватися між клітинами.

Нагадаємо, вчений випадково виявив новий вид "пекельної курки" ще невідомий науці. Дослідник купив скам'янілості, намагаючись закінчити свій університетський проєкт, але випадково натрапив на скам'янілості абсолютно нового виду.