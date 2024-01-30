Виглядає багатообіцяюче: компанія Маска Neuralink уперше вживила чип у мозок людини

За словами засновника стартапу Ілона Маска, пристрій дає змогу керувати телефоном або комп'ютером, а через них — майже будь-яким пристроєм просто за допомогою думки.

Компанія Neuralink вперше успішно впровадила чіп у мозок людини. Перші дані свідчать про багатообіцяюче виявлення нейронів. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск у Twitter.

Американський бізнесмен Ілон Маск поділився інформацією про те, що перша людина отримала імплант від стартапу Neuralink, що спеціалізується на розробці мозкових чипів. За попередніми даними, функціональні характеристики пристрою виглядають багатообіцяючими.

Маск підкреслив, що цей пристрій дає можливість керувати телефоном або комп'ютером з використанням думок, а також взаємодіяти з практично будь-яким іншим пристроєм через них.

"Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидкий друкар або аукціоніст. Це мета", — заявив Ілон Маск.

Пост Ілона Маска

Нагадаємо, у вересні Neuralink отримав схвалення від незалежної комісії Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) щодо початку випробування свого мозкового імплантату на пацієнтах із паралічем.

Раніше у ЗМІ писали, що вже кілька років компанія Ілона Маска Neuralink працювала над створенням мозкового імплантату, який, як припускають, має полегшити життя людей і дати можливість спілкуватися тим, хто його не має. Дослідники вже провели випробування на тваринах і заявили, що з піддослідними відбувалися жахливі речі після вживлення їм чіпа.