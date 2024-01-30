Міст із зірок: який вигляд матиме Чумацький Шлях після злиття з галактикою Андромеди (фото)

Космічний телескоп Габбл зробив знімок "мосту" із зірок, що з'єднує 2 галактики. Так може виглядати і Чумацький Шлях через мільярди років.

Астрономи показали нове зображення телескопа Хаббл, де показано групу галактик під назвою Arp 295, що складається з трьох галактик, розташованих на відстані 270 млн світлових років від нас. Між двома з трьох галактик простягнувся потік із зірок і газу довжиною 250 тисяч світлових років. Це зображення показує приклад того, який вигляд може мати наш Чумацький Шлях після злиття з галактикою Андромеди через 4 млрд років, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Група галактик Arp 295 складається з трьох галактик під назвою Arp 295a, Arp 295c і Arp 295b. У центрі зображення видно галактику Arp 295a, з якої виходить довгий потік із зірок і газу, довжиною 250 тисяч світлових років. Цей своєрідний міст з'єднує Arp 295a з галактикою Arp 295b, що не потрапила в кадр. Обидва астрономічні об'єкти перебувають у стадії злиття. При цьому праворуч на знімку видно третю галактику у вигляді біло-синьої спіралі — Arp 295c.

Дуже довгий потік із зірок і газу був створений в результаті взаємодії Arp 295a і Arp 295b, коли ці галактики почали процес злиття. Гравітація обох галактик витягнула з кожної з них зірки та міжзоряний газ.

Дуже довгий потік із зірок і газу був створений у результаті взаємодії Arp 295a і Arp 295b, коли ці галактики почали процес злиття Фото: NASA

Обидві галактики наблизилися одна до одної дуже близько, щоб відбулася зміна форми Arp 295a та її сусіда, з яким відбувається процес злиття. Це були спіральні галактики, але тепер, як видно на знімку Arp 295a втратила таку особливість, як спіральні рукави, і перетворилася на безформну неправильну галактику.

Процес злиття галактик може тривати мільярди років, поки вони повністю не об'єднаються в один об'єкт. Викид газу з галактик призводить до того, що обидві галактики, які взаємодіють, отримують додатковий ресурс для формування нових зірок.

Чумацький Шлях Фото: Titan

Під час процесу злиття галактик дві надмасивні чорні діри в їхніх центрах також наблизяться і почнуть кружляти навколо одна одної. У результаті вони з'єднаються і стануть новою ще більш величезною надмасивною надмасивною чорною дірою, що знаходитиметься в центрі нової галактики. До речі, маса цих чорних дір у сотні мільйонів разів більша за масу Сонця, але після злиття ця маса зросте в сотні разів.

Спостереження за такими галактиками дає змогу астрономам отримати більше інформації про те, що чекає в майбутньому Чумацький Шлях. Зараз наша галактика зближується з галактикою Андромеди, розташованою на відстані 2,5 млн світлових років від нас, зі швидкістю 1 079 870 км/год. Це приблизно в 460 разів більше за швидкість літака F-16.

Галактика Андромеди Фото: NASA

Згідно з прогнозами, дві спіральні галактики зіткнуться через приблизно 4 млрд років і перетворяться на нову величезну галактику. Вчені вважають, що Чумацький Шлях може виглядати тоді, як Arp 295a, і можливо, між галактиками також з'явиться "міст".

Як показують моделювання, після злиття Чумацького Шляху і галактики Андромеди, Сонячна система наблизитися до центральної надмасивної чорної діри в нашій галактиці. У результаті Сонце або буде викинуто з Чумацького Шляху, або впаде в чорну діру, маса якої в 4,5 млн разів більша за масу Сонця.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебб здивував учених знімками далеких 19 спіральних галактик. Вчені називають нові зображення далеких галактик екстраординарними.