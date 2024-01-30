Краще нікуди. Вчені приміряли акторові Джеремі Аллену Вайту "ідеальне обличчя" (відео)

Дослідники використовували золотий перетин, щоб створити ідеальне обличчя американського актора, засноване на наукових даних.

Американський актор Джеремі Аллен Вайт, найвідоміший за роллю Філіпа "Ліпа" Галлагера в серіалі "Безсоромники" і головною роллю шеф-кухаря в серіалі "Ведмідь", за яку він здобув премію "Еммі" і два "Золоті глобуси", пише Daily Mail.

Серця фанатів по всьому світу також підкорила його гаряча фотосесія для Calvin Klein, де він знявся в спідній білизна. У результаті американський актор став секс-символом, проте дослідники вирішили піти далі та приміряли йому "ідеальне обличчя", засноване на наукових даних і золотому перетині.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Ідеальне обличчя" з точки зору науки було створене художником Хосе Антоніо Саліба, також відомим у TikTok од ніком @jose_arrt. У своєму відео він використовував анатомічну маску, яку наклав на зображення Джеремі Аллена Вайта, відредагувавши його риси обличчя. Таким чином актор отримав "ідеальне обличчя", що відповідає шаблону, розробленому золотим перетином.

Зазначимо, що золотий перетин являє собою математичне рівняння, розроблене ще в Стародавній Греції для визначення "фізичної досконалості" шляхом порівняння вимірювань, співвідношень і симетрії.

Ще в епоху Відродження художники й архітектори використовували це рівняння як помічника під час створення своїх шедеврів. Відтоді вчені адаптували математичну формулу, що дорівнює 1/1,618, щоб пояснити, що робить людину красивою.

Такий вигляд має Джеремі Аллен Вайт з ідеальним обличчям Фото: TikTok

Для цього вимірюють довжину і ширину обличчя, а потім результати ділять. Потім вимірювання проводять від лінії росту волосся на лобі до точки між очима, від точки між очима і нижньою частиною носа і від нижньої частини носа до нижньої частини підборіддя. Людина вважається красивішою, якщо ці числа рівні.

У результаті дослідження формула "золотого перетину" була застосована до обличчя американського актора, але на жаль, відгуки в соціальних мережах вийшли неоднозначними. Причому більшість користувачів зійшлися на тому, що оригінальне обличчя Джеремі Аллена Вайта набагато привабливіше, ніж його "науковий ідеал".

Користувачі також порахували, що "ідеальне обличчя" актора насправді робить його схожим на інших голлівудських зірок, а тому втрачається якась "родзинка". Таким чином золотий перетин, можливо, і допомагав художникам у минулому створювати шедеври, але у випадку з Джеремі Алленом Вайтом, на жаль, не спрацював.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали актора Роберта Паттінсона найкрасивішим чоловіком у світі.