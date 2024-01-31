Одна з головних загадок 20 століття: через 87 років виявлено літак Амелії Ерхарт (фото)

Знаменита американська льотчиця зникла ще 1937 року і відтоді невідомо, що з нею сталося.

Американська компанія Deep Sea Vision, яка займається дослідженням океанів, заявила, що її співробітники виявили уламки літака піонера американської авіації Амелії Ерхарт. Вона зникла 1937 року, коли намагалася стати першою жінкою-пілотом, яка здійснила навколосвітній переліт. Якщо дані компанії знайдуть підтвердження, то буде розкрито одну з головних загадок 20 століття, пише Futurism.

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Згідно з повідомленням компанії Deep Sea Vision, команда з 16 осіб займалася дослідженням Тихого океану з вересня по грудень минулого року. За допомогою підводного дрона, оснащеного найсучаснішим гідролокатором, було отримано зображення того, що може бути літаком Амелії Ергарт, який зазнав аварії.

Знімки гідролокатора було отримано через місяць після початку експедиції, але її учасники до останнього дня свого дослідницького проєкту не усвідомлювали, що, можливо, виявили літак знаменитої льотчиці.

Стверджується, що цей об'єкт за формою нагадує літак Lockheed Electra, на якому Ергарт і штурман Фред Нунан вирушили в навколосвітній політ. Цей об'єкт було виявлено на глибині приблизно 5,5 км на відстані приблизно 160 км від острова Хауленд у центральній частині Тихого океану. Саме тут Ерхарт мала приземлитися для дозаправлення, але зникла в цьому районі.

Стверджується, що цей об'єкт за формою нагадує літак Lockheed Electra, на якому Ергарт і штурман Фред Нунан вирушили в навколосвітній політ Фото: Futurism

За словами засновника компанії Deep Sea Vision, колишнього пілота ВПС США Тоні Ромео, він вірить у те, що його команда виявила літак знаменитої льотчиці, який шукають уже 87 років. Ромео каже, що на підставі отриманих даних його буде складно переконати в тому, що на дні Тихого океану виявлено не літак, і що це не літак Ергарт.

Згідно з повідомленням компанії Deep Sea Vision, її співробітники мають намір ретельніше дослідити місце, де було зроблено знімки об'єкта, схожого на літак Ергарт, уже цього року.

Літак Lockheed Electra Амелії Ерхарт Фото: Wikipedia

Амелія Ерхарт за життя встановила кілька рекордів, зокрема стала першою жінкою, яка самотужки на літаку перетнула Атлантичний океан. Але 1937 року під час спроби стати першою жінкою, яка здійснить навколосвітній переліт, Ерхарт і Нунан таємничим чином зникли. Досі ні уламків літака, ні тіл екіпажу літака Lockheed Electra так ніхто й не знаходив. Ця загадка породила величезну кількість теорій, щодо того, що ж насправді сталося з Амелією Ерхарт.

Якщо на дні Тихого океану справді було виявлено зниклий літак, то це підтвердить теорію про те, що в літака закінчилося пальне й екіпаж не зміг долетіти до місця дозаправлення. У результаті літак упав у воду і затонув.

Амелія Ерхарт за життя встановила кілька рекордів, зокрема стала першою жінкою, яка самотужки на літаку перетнула Атлантичний океан Фото: Daily Mail

Інші теорії говорять, що:

Ерхарт і Нунан приземлилися на одному з островів у Тихому океані та померли від голоду;

Екіпаж приземлився на одному з островів, де вже перебували японські війська, які на перед початком Другої світової війни вже почали розширювати свою присутність у Тихоокеанському регіоні. У результаті Ерхарт і Нунан потрапили в полон. Хоча Японія не воювала зі США до 7 грудня 1941 року;

Ерхарт і Нунан після приземлення на одному з островів стали бранцями місцевих аборигенів, які їх потім з'їли.

Експерти налаштовані більш скептично, ніж Тоні Ромео, адже вважається, що дана ділянка Тихого океану була вже добре перевірена в минулому. З іншого боку, експерти кажуть, що неможливо зробити жодних висновків щодо того, чи був знайдений справді літак і чи належить він Ергарт, якщо не отримати прямих доказів. З огляду на глибину, на якій знаходиться об'єкт, це може виявитися дуже непростим завданням.

Проте Ромео налаштований дуже оптимістично. За його словами, він почувається дитиною, яка вирушила на пошуки скарбів і продовжить розпочате дослідження.

Як уже писав Фокус, вчені отримали нові дані з уламків ймовірного літака Амелії Ерхарт.

Також Фокус писав про те, що в найближчому майбутньому почнеться виробництво повністю електричного пасажирського літака, який здатний вмістити на борту 90 осіб.