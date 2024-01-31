Ставши мамами, восьминоги буквально божеволіють: вчені розгадали таємницю "спіралі смерті"

У новому дослідженні команда змогла зрозуміти, чому деякі самки восьминогів перестають їсти, в'януть і демонструють дивну поведінку, поки не вмирають.

Восьминоги химерні, неймовірно розумні та здатні проробляти безліч цікавих трюків. Однак є в їхній історії і щось трагічне: після того, як самки деяких видів восьминогів відкладають яйця, вони перестають їсти, повільно в'януть і зрештою вмирають, пише IFLScience.

Каталізатор цього драматичного процесу довгий час залишався таємницею для вчених. Однак тепер дослідники вважають, що знайшли розгадку. Процес в'янення восьминогів також називають "спіраллю смерті" і раніше, ще в 1970-х роках, доктор Джером Водинський пов'язав цей процес із зоровою залозою головоногого молюска. Під час свого дослідження вони з командою видаляли зорову залозу у восьминогів і спостерігали, як вони спокійно продовжували жити, навіть після того, як відкладали яйця.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні команда з Чиказького університету вирішила продовжити роботу Водинського, зосередившись на гормонах холестерину і стерину — попередні дослідження вчених показали, що саме ці молекули можуть відігравати певну роль у запуску "спіралі смерті" у материнських восьминогів.

Вчені виявили, що в зоровій залозі восьминогів-матерів відбуваються значні зміни в метаболізмі холестерину, а це своєю чергою спричиняє радикальні зміни у виробленні стероїдних гормонів. Команда також виявила, що цей процес може бути запущений трьома різними шляхами, проте кожен з них так чи інакше зачіпає холестерин і це, ймовірно, призводить до поведінки по спіралі смерті.

За словами автора дослідження Кліфтона Регсдейла, дивовижним у цих результатах видається те, що самки восьминогів проходять через таку послідовність змін, що вони, ймовірно, буквально божеволіють просто перед смертю.

Один із трьох шляхів, виявлених ученими, призводить до підвищення 7-дегідрохолестерину (7-DHC), молекули-попередника холестерину. Цікаво, що у людей подібна мутація ферменту призводить до генетичного захворювання, що викликає повторювані каліцтва. Водночас команда виявила, що деякі восьминоги також демонстрували подібну поведінку під час спіралі смерті.

Автори дослідження зазначають, їхні результати дають розуміння того, як запускається спіраль смерті, проте загадкою все ще залишається інше питання: чому це відбувається лише з деякими видами восьминогів, хоча зорова залоза присутня у всіх головоногих. Команда планує продовжити дослідження, щоб врешті-решт зрозуміти, чому ці види восьминогів самознищуються після розмноження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше показали "останній подих" хамелеона: вибухає різнобарвним феєрверком.