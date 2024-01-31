Рок-концерти на Марсі не проведеш: як на Червоній планеті поширюється звук

Дослідники розповіли про те, яких незвичайних властивостей набуває звук на Марсі.

Виходячи з теорії відносності Альберта Ейнштейна, швидкість світла у вакуумі буде однаковою, де б у Всесвіті її не виміряли. Світло завжди рухатиметься зі швидкістю 299 792 458 метрів на секунду, що є абсолютною межею швидкості у Всесвіті, пише IFLScience.

Інакше справи йдуть зі звуком, він рухається в різних середовищах з різною швидкістю, переміщаючись швидше за більшої щільності. Наприклад, на Землі звук рухається зі швидкістю 1500 метрів на секунду у воді, а в повітрі зі швидкістю приблизно 340 метрів на секунду.

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Дослідження показали, що швидкість звуку зменшується з масою атома, а це означає, що звук досягав би найбільшої швидкості у твердому водні. Такий водень зустрічається тільки за екстремально високого тиску, подібно до того, який було виявлено на газових гігантах, як-от Юпітер. Там звук рухатиметься зі швидкістю 36 км/с, що, мабуть, є найвищою швидкістю для поширення звуку.

Атмосфера Землі набагато товща, ніж на Марсі, приблизно в 100 разів. Отже, можна очікувати, що звук буде поширюватися повільніше на Червоній планеті, ніж на Землі.

Звісно, у нас є записи звуку на Марсі, наприклад, свист марсіанського пилового диявола, тож поширення звуку на цій планеті все ж таки є.

Ба більше, Марс — одна з двох планет, де люди змогли дійсно виміряти швидкість звуку. Під час експерименту, який проводився у 2022 році, марсохід NASA Perseverance стріляв лазером по каменю і чекав, коли його мікрофони зможуть вловити ударну хвилю. Експерименти, проведені марсоходом, показали, що швидкість звуку в кратері Єзеро в середньому становить 240 метрів на секунду. Звичайно, швидкість звуку варіюється залежно від висоти та температури.

Тому під час зміни дня на Марсі швидкість звуку змінюється приблизно на 10% через падіння температури. Але є і деякі дивацтва, які були помічені на Червоній планеті. Через те, що звук проходить через вуглекислий газ за низького тиску, на Марсі відбувається зміна швидкості звуку в чутній смузі частот.

"Виявляється, на Марсі частоти вище 240 Гц поширюються більш ніж на 10 м/с швидше, ніж низькі частоти. Це може викликати унікальні враження від прослуховування музики на Марсі, де раніше з'являтимуться високі ноти, як порівняти з басами", — каже команда NASA.

Нагадаємо, порожнеча, яка пронеслася через Сонячну систему, підірвала атмосферу Марса. Порожнеча утворилася внаслідок появи дуже сильного сонячного вітру, що призвело до збільшення розміру атмосфери Червоної планети.