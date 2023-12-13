Порожнеча, яка пронеслася через Сонячну систему, підірвала атмосферу Марса: що сталося

Порожнеча утворилася внаслідок появи дуже сильного сонячного вітру, що призвело до збільшення розміру атмосфери Червоної планети.

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Вчені з Університету штату Айова, США, представили результати дослідження, заснованого на даних космічного апарату MAVEN, який обертається навколо Марса. Виявилося, що під впливом сонячного вітру магнітосфера та іоносфера Червоної планети збільшилися на тисячі кілометрів, тобто їхній розмір став більшим приблизно в 3 рази. Причиною цієї події стала особлива порожнеча, що утворилася в дуже сильному сонячному вітрі, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, результати дослідження дозволили їм зробити дуже важливе відкриття, яке допомагає зрозуміти, як Марс реагує на вплив сонячного вітру. Сонячний вітер — це потоки частинок, які постійно вилітають із Сонця і можуть мати різну потужність. Ці потоки створюють тиск по всій Сонячній системі, і з відстанню сонячний вітер стає дедалі слабшим, поки повністю не втрачає свою силу в геліопаузі. Це межа Сонячної системи, де починається міжзоряний простір. Що сильніша активність Сонця, то потужніший сонячний вітер, частинки якого врізаються в планети.

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Орбітальний апарат MAVEN зафіксував біля Марса не зовсім звичайний сонячний вітер, який складався з двох вітрів. Перший був повільнішим і слабшим, а тому його поглинув швидший і потужніший потік сонячних частинок. У результаті утворився один найсильніший сонячний вітер з високою щільністю частинок.

Орбітальний апарат MAVEN зафіксував біля Марса не зовсім звичайний сонячний вітер, який складався з двох вітрів. Перший був повільнішим і слабшим, а тому його поглинув швидший і потужніший потік сонячних частинок. У результаті утворився один найсильніший сонячний вітер з високою щільністю частинок Фото: NASA

Коли вітер пронісся повз космічний апарат, то його прилади зафіксували значне зниження щільності частинок, тобто рідкісну порожнечу в сонячному вітрі, а також зниження тиску цього потоку. Як показали прилади, щільність частинок упала в 100 разів, а тиск — у 10 разів. Коли це сталося, з'явилася негайна реакція атмосфери Марса на цю подію.

Зазвичай сонячний вітер чинить тиск на магнітосфери планет, створені їхнім глобальним магнітним полем. Але у Марса немає такого магнітного поля, але є так зване індуковане магнітне поле. Його створюють магнітні поля сонячного вітру, частинки якого опиняються в іоносфері планети, тобто в її верхньому шарі.

Як показало дослідження, реакція Марса полягала в тому, що його іоносфера та індуковане магнітне поле розширилися на тисячі кілометрів, тобто їхній розмір став більшим приблизно в 3 рази. При цьому шар між магнітним полем і сонячним вітром, тобто ударна хвиля цього потоку, значно ослабла.

Учені вважають, що ці донні допоможуть краще зрозуміти, як відбувається виснаження атмосфери Марса, а також на інших планетах нашої галактики, що зазнають сильного впливу своїх зірок. Така інформація може допомогти у визначенні того, чи є та чи інша планета придатною для життя.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA зібрав унікальні зразки на Марсі і це ще один крок до виявлення позаземного життя. Марсохід Perseverance завершив дослідження стародавньої річки, в якій зберігаються свідоцтва існування стародавнього озера в кратері Єзеро на Марсі.

Також Фокус писав про те, що геомагнітні бурі на Землі, які виникають внаслідок впливу сонячних частинок, становлять загрозу для руху поїздів.