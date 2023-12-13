Марсохід NASA зібрав унікальні зразки на Марсі: ще один крок до виявлення позаземного життя

Марсохід Perseverance завершив дослідження стародавньої річки, в якій зберігаються свідоцтва існування стародавнього озера в кратері Єзеро на Марсі.

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Вчені з NASA представили результати дослідження, засновані на даних, отриманих марсоходом Perseverance під час вивчення дельти стародавньої річки і озера, які були наповнені рідкою водою в кратері Єзеро на Марсі. У результаті вчені змогли відтворити геологічну історію цього регіону. При цьому зібрані марсоходом зразки містять важливі хімічні сполуки, які допоможуть дізнатися, чи було життя на Марсі чи ні, пише Phys.

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За словами вчених, кратер Єзеро на Марсі був обраний для дослідження марсоходом Perseverance не випадково. Знімки з орбіти показали, що в цьому кратері колись було озеро і дельта річки. Озеро, що складається з рідкої води, могло бути місцем, де існувало давнє марсіанське життя. А в дельті річки могли зберегтися скам'янілості, де можна знайти ознаки цього життя.

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Кратер Єзеро, ширина якого становить приблизно 45 км, утворився на Марсі майже 4 млрд років тому внаслідок удару великого астероїда. За допомогою даних марсохода Perseverance вчені з'ясували, що дно кратера складається з магматичної породи, яка могла утворитися або з підповерхневої магми, або внаслідок виверження вулканів на поверхні. Також учені підтвердили факт існування тут стародавнього озера і дельти річки. При цьому озеро утворилося через кілька сотень мільйонів років після появи кратера, мало приблизно 35 км у діаметрі та глибину приблизно 30 м. З часом це озеро, як і річка, випарувалося.

Анімація, яка показує, як кратер Єзеро заповнився водою

Марсохід Perseverance, який вже майже 3 роки перебуває на Марсі, зібрав загалом 23 зразки місцевої породи шляхом буріння каміння і розміщення зразків у спеціальні титанові трубки. Їх планують доставити на Землю приблизно 2033 року для подальшого вивчення. Водночас марсохід може проводити хімічний аналіз зразків за допомогою приладу PIXL.

Як показали дані, які Perseverance надіслав на Землю, один зі зразків містить велику кількість дрібнозернистого кремнезему. Така речовина допомагає зберегти скам'янілості стародавніх тварин на Землі. Таким чином, учені вважають, що те саме могло статися і на Марсі. Тобто ознаки стародавнього життя все-таки могли зберегтися.

Поверхня кратера Езеро на Марсі. Смніко марсохода Perseverance Фото: NASA

У ще одному зразку породи було виявлено фосфати, які відіграють важливу роль у появі життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Вчені також знайшли в зразках карбонати, тобто мінерали, які утворюються у водному середовищі з умовами, які можуть бути сприятливими для збереження органічних молекул. За словами вчених, нові дані допомогли їм зібрати воєдино геологічну історію кратера Єзеро та історію "життя" річки й озера.

Вчені вважають, що зібрані марсоходом зразки можуть містити як скам'янілі рештки стародавніх мікроорганізмів, так і хімічні зміни, залишені ними. Але довести, що життя було на Марсі або його не було, можна тільки після досліджень зразків на Землі.

Як уже писав Фокус, перша в історії місія для дослідження супутника Марса Фобоса може не відбутися вчасно. Вчені хочуть вперше зібрати зразки породи з поверхні Фобоса, що дасть можливість з'ясувати, яким чином з'явилися два супутники Марса.