Загадка Чумацького Шляху. У галактиці виявлено всього 2 супутники екзопланет: але є проблема

Одні вчені наполягають на тому, що вони виявили перші супутники планет за межами Сонячної системи. Інші стверджують, що це не так.

Астрономи завжди знали, що виявити супутники планет за межами Сонячної системи буде непростим завданням, але дебати, які тривають щодо перших двох виявлених супутників, тривають. Отже, вчені знайшли супутники екзопланет чи все ж таки ні? Про це пише Space.

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Ще у 2018 році група американських учених оголосила про те, що вона виявила перший екзосупутник, тобто супутник планети за межами Сонячної системи. Цей об'єкт, за словами вчених, обертається навколо екзопланети Kepler-1625b, газового гіганта схожого на Юпітер, що розташований на відстані 8 тисяч світлових років від нас. Цей супутник отримав назву Kepler -1625b I.

У 2022 році ті самі вчені оголосили про виявлення другого екзосупутника, який обертається навколо газового гіганта, маса якого в 4,6 раза більша за Юпітер, під назвою Kepler-1708b. Планета розташована на відстані 5400 світлових років від нас. Цей екзосупутник отримав назву Kepler-1708b I. Обидва екзосупутники мають розмір, який перевищує розмір Землі і більше схожі за цим параметром на планети.

Але наприкінці минулого року в журналі Nature Astronomy.було опубліковано дослідження європейських учених, які заявили, що насправді перші екзосупутники не були виявлені. Вчені припустили, що насправді навколо планети Kepler-1708b обертається ще одна планета, а навколо Kepler-1625b — взагалі нічого не обертається.

Обидва екзосупутники мають розмір, який перевищує розмір Землі і більше схожі за цим параметром на планети Фото: NASA

Вчені, які виявили екзосупутники, опублікували нове дослідження на сервері препринтів arXiv, щоб захистити свої висновки. Автори дослідження наполягають на тому, що виявлені ними об'єкти є першими супутниками інших планет за межами Сонячної системи, які вдалося знайти.

Для виявлення екзосупутників використовувався транзитний метод, за допомогою якого було виявлено більшу частину відомих понад 5000 екзопланет. Коли планета проходить на тлі зірки, то у світлі останньої з'являється "провал", тобто світло тьмяніє. Те саме стосується й екзосупутників, хоча інтенсивність світла знижується не так значно.

Щоб виявити таке незначне зниження рівня світла вчені використовували потужні алгоритми обчислювального програмного забезпечення. Автори дослідження кажуть, що вони використовували ті самі дані, що й противники існування екзосупутників, але методи обробки даних відрізнялися.

Для виявлення екзосупутників використовувався транзитний метод, за допомогою якого було виявлено більшу частину відомих понад 5000 екзопланет Фото: NASA

Учені вважають, що те, що алгоритм противників існування екзосупутників їх не виявив, не означає, що їх не існує. Автори дослідження вважають, що врахували всі можливі неточності, на які вказує дослідження 2023 року, тому їхній результат правильний.

Водночас автори дослідження, опублікованого торік, після аналізу дослідження вчених, які виявили екзосупутники, все ж таки продовжують наполягати на тому, що у Kepler-1625b і Kepler-1708b супутників немає.

Хоча дискусія триває, залишається фактом, що обидва виявлені екзосупутники, які досі не набули офіційно цього статусу, є дивними. Їхній розмір перевищує діаметр Землі, як вважають першовідкривачі, у 1,6 — 4 рази. Тобто ці об'єкти справді величезні, а тому їх складно прийняти за перші виявлені супутники за межами Сонячної системи.

Вчені, які виявили супутники, мають намір продовжити своє дослідження і виявити інші супутники екзопланет за межами Сонячної системи, які можуть відрізнятися від відомих нам супутників.

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