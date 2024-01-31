Єдиний живий гігантський мурахоїд-альбінос у світі: на Землі не знайти йому подібних (відео)

Дослідники розповіли про єдиного живого гігантського мурахоїда-альбіноса, що мешкає в Бразилії — іншого такого не зустріти на планеті.

У муніципалітеті Трес-Лагоас штату Мату-Гросу-ду-Сул у Бразилії живе дуже особлива тварина, на ім'я Елвін — єдиний відомий у світі живий мурахоїд-альбінос. Уперше самець був знайдений на місцевому ранчо 2022 року, коли чіплявся за спину матері, пише IFLScience.

Гігантські мурахоїди (Myrmecophaga tridactyla) є найбільшими представниками мурахоїдів. Однак особливість Елвіна полягає в тому, що він справжній альбінос, а не лейцист — тварина з генетичною мутацією, що впливає на вироблення меланіну. Відсутність меланіну означає, що Елвін повністю позбавлений забарвлення, характерного для його родичів — усе його тіло від кінчика носа до кінчика хвоста вкрите абсолютно білим хутром.

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За словами дослідників з Інституту охорони диких тварин (ICAS), спочатку вони побоювалися, що Елвін може не вижити через відсутність типового забарвлення. Вчені помістили на тварину пристрій GPS-стеження, щоб мати можливість спостерігати за розвитком і здоров'ям мурахоїда-альбіноса. На щастя, страхи вчених не виправдалися — сьогодні Елвін абсолютно здоровий і успішно розвивається.

На відміну від родичів гігантський альбінос має повністю біле хутро Фото: Ondrej Prosicky/Shutterstock

Дослідники зазначають, що це вже друге дитинча мурахоїда з альбінізмом, знайдене в цьому раніше. Раніше, у серпні 2021 року, ветеринарка Дебора Йогі виявила дитинча-альбіноса, однак на момент прибуття команди, воно, на жаль, було вже мертвим. Вчені припускають, що дитинча качкодзьоба померло внаслідок нападу хижаків.

За словами Йоги, їм з колегами все ж вдалося зібрати генетичний матеріал, який пізніше доставили в лабораторію для аналізу. Через рік у тому ж районі вчені знову виявили дитинча качкодзьоба-альбіноса. Цього разу вченим вдалося розмістити на ньому трекер і відстежувати пересування тварини. Крім того, у команди з'явилася унікальна можливість вивчити цю рідкісну особливість у качкодзьобів.

Зазначимо, що типове темне забарвлення мурахоїдів надзвичайно важливе для тварин: воно допомагає їм маскуватися від хижаків, а також фільтрувати сонячні промені та підтримувати температуру. За словами співавтора дослідження, біологині Ніни Аттіас, у науковому товариствы існує теорія, що тварини з альбінізмом у дикій природі зазвичай менш пристосовані до життя. Раз їм випала така нагода, команда вирішила перевірити це на практиці: наскільки мурахоїди-альбіноси сприйнятливі до спеки, сонця, вразливі перед хижаками та чи мають якісь особливості в потребах і поведінці.

Через рік спостережень команда повідомила, що Елвін абсолютно здоровий і успішно розвивається: у травні 2023 року його вага становила 14 кг, а зріст сягав 1,52 м. Зазначимо, що дорослі гігантські мурахоїди можуть досягати в довжину 1,8-2,4 метра, а їхня вага становить до 45 кілограмів.

Раніше Фокус писав про те, що таргани-альбіноси набагато рідкісніший феномен, ніж вважалося раніше.