Віком 5500 років. У стародавній гробниці не виявлено черепів людей: що кажуть учені (фото)

Археологи виявили одну з найстаріших кам'яних гробниць у Швеції епохи неоліту, де у похованих людей відсутні черепи і деякі кістки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Journal of Neolithic Archaeology, археологи виявили одну з найдавніших кам'яних гробниць у Швеції. Це поховання було створено 5500 років тому в епоху неоліту. У кам'яній могилі було виявлено останки 12 людей, але багато з найбільших кісток, включно з черепами, схоже, були видалені приблизно в той час, коли туди поміщали мертвих, пише Live Science.

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Кам'яну могилу було виявлено ще влітку минулого року в одному з сіл, розташованому за 114 кілометрів на північний схід від міста Гетеборга. Але результати розкопок були представлені нещодавно.

Ця кам'яна могила має назву дольмен і являє собою гробницю, побудовану з декількох великих каменів. Подібні доісторичні структури можна виявити по всій Європі, але їх також знаходили в Північній Африці та Південній Кореї.

Ця кам'яна могила має назву дольмен і являє собою гробницю, побудовану з кількох великих каменів Фото: Live Science

Багато з цих гробниць було створено в епоху пізнього неоліту, приблизно 5000 років тому. Це був період завершення кам'яного віку, коли люди почали виплавляти мідь, бронзу та інші метали, але вже займалися землеробством і одомашнили тварин.

Археологи вважають, що виявлена гробниця була побудована приблизно 3500 року до н.е. Таким чином вона є одним із найдавніших людських поховань у Швеції, хоча відомі могили віком і 8000 років.

Археологи вважають, що виявлену гробницю було побудовано приблизно 3500 року до н.е. Фото: Live Science

Усередині гробниці вчені виявили останки щонайменше 12 осіб, включно з немовлятами та людьми похилого віку. Археологи знайшли кістки рук і ніг, фрагменти ребер і зубів, але в деяких похованих тут людей не було черепів і більших кісток, як-от кістки стегон. За словами вчених, ця знахідка відрізняється від того, що раніше вони знаходили. Зазвичай у таких могилах не вистачає дрібніших кісток рук і ніг.

Вчені припускають, що відсутні кістки можуть бути пов'язані або з похоронними обрядами, або з іншими традиціями людей, які тут жили в епоху неоліту. Археологи вважають, що кістки прибрали з могили під час поховання або незабаром після цього.

Учені припускають, що кістки, яких бракує, можуть бути пов'язані або з похоронними обрядами, або з іншими традиціями людей, які тут жили в епоху неоліту Фото: Live Science

Учені поки що не змогли визначити, як померли ці люди, але на кістках не виявлено слідів травм, а тому вони, найімовірніше, померли не насильницькою смертю. Зараз автори дослідження проводять аналіз ДНК, щоб з'ясувати, чи є причиною смерті якась хвороба. Також цей аналіз покаже, чи були поховані люди родичами.

Як показав хімічний аналіз кісток, люди з поховання ймовірно були хліборобами, які споживали молочні продукти, вирощували зерно і розводили тварин. Відомо, що в цьому регіоні Швеції люди займалися землеробством ще 6000 років тому, тобто за 500 років до створення виявленої гробниці.

За словами вчених, у цьому регіоні Швеції виявлено багато кам'яних гробниць епохи неоліту, але нова знахідка старша за всі приблизно на 150-200 років. Тому гробниця є не тільки однією з найдавніших у Швеції, а й у всій Скандинавії.

Як уже писав Фокус, у Марокко виявлено сліди людини віком 90 000 років і це одні з найдавніших відбитків ніг у світі. Вчені виявили одні з найстаріших і найкраще збережених слідів стародавньої людини.