Телескоп NASA виявив 6 планет біля "поганої" зірки-дитини: таких немає в Сонячній системі

Астрономи виявили дуже рідкісну планетну систему, яка складається з молодих планет.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astronomical Journal, космічний телескоп NASA під назвою TESS виявив дуже рідкісну планетну систему. Вона складається з шести молодих планет, які обертаються навколо дуже молодої зірки на відстані 270 світлових років від нас, пише Space.

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Виявлена вченими планетна система розташована поруч із карликовою зіркою TOI-1136 у нашій галактиці. Оскільки небагато зірок мають 6 планет, ця система є дуже рідкісною, а тому становить особливий інтерес для астрономів.

Виявлені шість планет отримали назву від TOI-1136b до TOI-1136g, і всі вони належать до класу суб-Нептуни. Найменша планета приблизно в 2 рази більша за Землю, тоді як деякі інші в 4 рази більші за Землю і схожі за розмірами з Ураном і Нептуном. Усі планети розташовані так близько до своєї зірки, що здійснюють повний оберт навколо неї за менш ніж 88 днів. Тобто вони перебувають до зірки навіть ближче, ніж Меркурій до Сонця.

Вчені вважають ці планети дуже дивними, адже нічого схожого немає в Сонячній системі, але як показують багато досліджень, подібні планети можуть бути найпоширенішим типом світів у нашій галактиці.

Вчені вважають ці планети дуже дивними, адже нічого схожого немає в Сонячній системі, але як показують багато досліджень, подібні планети можуть бути найпоширенішим типом світів у нашій галактиці Фото: space.com

Але найдивовижніше в цій системі — це вік планет і зірки. Останній приблизно 700 млн років, тому вчені вважають її дитиною, якщо порівнювати із Сонцем, якому 4,5 млрд років. Вік планет приблизно такий самий, як і в зірки TOI-1136. Тобто ці планети з'явилися відносно недавно за космічними мірками, а тому вважаються дуже молодими.

Учені називають зірку TOI-1136 дитиною, яка погано поводиться. Річ у надмірній активності молодої зірки, яка проявляється в сильному магнетизмі та дуже потужних спалахах. Сильне випромінювання, яке випускає зірка, безпосередньо впливає на навколишні планети.

Усі планети в системі TOI-1136 розташовані близько одна до одної. Ця близькість дозволила вченим виявити ефект резонансу в русі планет, що вказує на існування і сьомого світу. Він може впливати своєю гравітацією на інші шість планет.

Вважається, що перші зачатки життя на Землі виникли приблизно через 600 млн років після формування нашої планети. Світи в системі TOI-1136 існують навіть довше, але чи може там бути життя? За словами авторів дослідження, шанси на це надзвичайно низькі, враховуючи розташування планет. Ці світи знаходяться дуже близько до своєї зірки, а тому сильне випромінювання ймовірно руйнує їхню атмосферу. І навіть якщо там існує вода, то вона випаровується і відлітає в космос. А вода є основою для появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Вчені мають намір продовжити дослідження, щоб підтвердити наявність сьомої планети, а також визначити склад атмосфери цих світів.

Як уже писав Фокус, астрономи продовжують дискусію щодо того, чи справді були вперше виявлені супутники у планет, що знаходяться поза Сонячною системою.

Також Фокус писав про те, як на Марсі поширюється звук. Дослідники розповіли про те, яких незвичайних властивостей набуває звук на Червоній планеті.