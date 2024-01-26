Водний світ. Телескоп "Габбл" знайшов воду на маленькій планеті, схожій на Землю: є нюанс

Ця планета розташована на відстані 97 світлових років і у 2 рази більша за Землю за розмірами.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal Letters, астрономи за допомогою космічного телескопа "Габбл" виявили водяну пару в атмосфері відносно невеликої екзопланети. Тобто ця планета може бути водним світом, який усього в 2 рази більший за Землю. Але є один нюанс. На поверхні планети дуже висока температура, тому вона не придатна для життя в тому вигляді, у якому ми її знаємо, пише Space.

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Учені знайшли найменшу екзопланету, в атмосфері якої виявлено водяну пару. Ця планета, яка розташована за 97 світлових років від нас, називається GJ 9872d. Вона приблизно у 2 рази більша за Землю, їй приблизно 6 млрд років, але температура на її поверхні становить 400 градусів за Цельсієм. Тобто там так само спекотно, як і на Венері.

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Автори дослідження вважають факт виявлення води на цій планеті все одно захопливим відкриттям, яке допоможе краще розібратися з будовою планет, схожих на Землю.

Поки що вчені точно не можуть сказати, чи є GJ 9872d суперземлею з кам'янистим ядром і тонкою атмосферою, або ж це водний світ, який може складатися з водяного льоду, аналогів якого немає в Сонячній системі. Також поки не зрозуміло, чи переважає водяна пара в атмосфері планети GJ 9872d, або ж там води небагато, а більше водню.

Поки що вчені точно не можуть сказати, чи є GJ 9872d суперземлею з кам'янистим ядром і тонкою атмосферою, або ж це водний світ, який може складатися з водяного льоду, аналогів якого немає в Сонячній системі Фото: NASA

Якщо ця екзопланета весь час перебувала близько до своєї зірки, то сильне випромінювання останньої повинно було випарувати водень і залишити водяну пару. Принаймні спостереження не показали великої кількості водню.

Якщо ж GJ 9872d має водневу атмосферу, яка просякнута водою, то цю планету можна віднести до класу міні-Нептунів.

Є і ще одне припущення. Екзопланета може бути збільшеною та гарячою версією супутника Юпітера Європи. Вважається, що під поверхнею цього супутника міститься у 2 рази більше води, ніж є на Землі.

За словами вчених, планета GJ 9872d може наполовину складатися з каменю, а наполовину з води. І ця вода існує у вигляді водяної пари. Виходячи з цього, якщо на планеті все ще є атмосфера з водяної пари, то це означає, що водний світ з'явився значно далі від своєї зірки, а потім мігрував. Наближення до зірки могло призвести до того, що випромінювання останньої розтопило водяну кригу на поверхні планети, і в цьому випадку з'явилася рідка вода на поверхні та водяна пара в атмосфері.

Тепер учені мають намір знайти відповіді на всі запитання за допомогою космічного телескопа "Вебб".

Як уже писав Фокус, Апарат NASA виявив ознаки активності на супутнику Юпітера Європі. Зображення апарата "Юнона" вказують на можливі докази недавньої поверхневої активності на крижаному супутнику газового гіганта.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили понад 80 нових екзопланет, і деякі з них можуть мати умови придатні для існування життя.

Нагадуємо: учені припускають, що на інших планетах якщо й існує життя, то воно може значно відрізнятися від того, яке ми знаємо. Річ у тім, що дослідники вважають, що для появи життя на інших планетах розчинником може виступати не вода, а інші відомі сполуки, як уже писав Фокус.